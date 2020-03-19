美元流動性恐慌引發金融危機　工銀國際：市場正考慮「sell all」

受「新冠肺炎」疫情擴散，以及石油價格持續下挫，引起金融市場恐慌，美股更在月內多次跌至「熔斷」。工銀國際證券認為，經歷過2008年的「金融海嘯」後，新一輪危機或在今年出現。

工銀國際證券指，雷曼破產後，市場流動性枯竭，引爆百年一遇的全球金融危機；12年過後，危機回潮在2020年迎來一紀輪迴，美元流動性如「黑洞」虹吸一切，傳統風險及避險資產之間的鴻溝被打破，美聯儲常規貨幣政策工具用盡，美元走強、金價下跌、油價下跌、美股持續熔斷，及北上資金流出中國市場。

美元流動性恐慌「取代」其他衝擊

該行指，在3月之前，新冠疫情蔓延和石油市場動盪帶來的恐慌甚於流動性風險，但3月以來，美元流動性恐慌逐步壓過其他衝擊，並藉由非金融風險放大並極速惡化，成為全球市場異變的核心動因。

因此認為，短期而言美元流動性危機引發全球金融市場巨震下，「sell more」（沽更多）和「sell all」（全沽空）的選擇，正替代「risk on」（冒險）或「risk off」（避險）的爭議。不過長期而言，在大動蕩背景下，有增長、估值合理的中國資產，仍然具備相對吸引力。建議投資者小心行事，警惕「跨資產」、「跨市場」、「跨行業」風險傳導，並關注相對韌性較強的長期配置選擇。