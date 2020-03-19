【長和系業績】霍建寧：英鎊下跌1成　將拖累長和稅後溢利跌2%

去年6月起，受反修例爭議所引發的一連串社會事件，以及「新冠肺炎」持續擴散，對本港旅遊及零售餐飲業務大受打擊。長和（0001）主席李澤鉅於業績發布會上表示，眾多業務中，社會事件對旗下酒店業務打擊較大，不過他認為其表現較同行表現算不錯，不少酒店房間為長租，所以未受太多影響，惟今年則較辛苦，須視乎疫情走勢而定，最新長租酒店入住率仍達85至90%。

李澤鉅指，若決定回購「都唔會喺度講。」（公司提供）

回購股份？ 李澤鉅：有都唔會喺度講

提到疫情擴散，以及金融市場流動性大減等不同的因素影響，環球股市下挫，拖累長和系股價大跌，問到有否股份回購計劃，他表示「就算有，都唔會喺度講。」

至於英鎊及歐元匯率波動對集團影響，李澤鉅稱去年盈利以當地貨幣增6%，以港元計則升2%。霍建寧補充，若英鎊跌1成，集團EBITA及稅後溢利將跌2%，淨債務升1%；若歐羅跌1成，EBITA及稅後溢利則會跌3%，淨債務升8%。

霍建寧（左二）指，若英鎊跌1成，將拖累集團EBITA及稅後溢利跌2%，淨債務升1%。（資料圖片）

油價每跌1美元 帶來5100萬加元財務影響

目前油價急挫至約每桶25美元。早前集團公布，聯營公司赫斯基能源（Husky Energy），去年第四季已錄得逾百億元巨額虧損。聯席董事總經理霍建寧指，赫斯基能源目前生產可以達致收支平衡的油價為約每桶38.5美元，當油價每下跌1美元，就會帶來5100萬加幣的財務影響。

他指，以目前油價約每桶25美元計算，會令利潤減少7億加幣，加上目前公司的石油存量, 若果油價維持目前水平，將令利潤減少11億加幣，為長和帶來的財務影響大約為24億港元。李澤鉅補充，即使最差的情況出現，「長和都承受得起。」