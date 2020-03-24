【財經評論】美聯儲打光所有子彈　市場為何不買賬？

有分析指出，美聯儲（Fed）所公布措施幾乎囊括了所有的市場和經濟參與機構，以支持經濟體內的信貸流動。不過，前市場依然無動於衷，癥結主要在兩個方面。

中國騰訊新聞《潛望》北京時間3月24日發表署名紀振宇的文章指出，23日，在連續數輪貨幣政策均不見效後，美聯儲在當天盤前再度祭出一系列貨幣政策刺激手段，幾乎打光了其「彈藥庫」中的「所有子彈」。

道指3月23日收盤跌近600點，美聯儲傾其所有市場仍不買賬。（新華社）

美聯儲所公布措施幾乎囊括了所有的市場和經濟參與機構，以支持經濟體內的信貸流動。但即便是在美聯儲幾乎傾其所有，把「壓箱底」的工具全部都拿出來的情況下，市場依然不買賬，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數下跌598點，跌幅3.1%，標普500指數下跌3%，納斯達克綜合指數下跌0.3%。

究其原因，並不是美聯儲做的不對，也不是美聯儲做的不夠，更不是美聯儲做的不及時，目前市場依然無動於衷的癥結主要在兩個方面：

一是與2008年金融危機後出台的沃爾克規則有關。金融危機的爆發讓美國金融監管層痛定思痛，出台措施限制金融機構在市場中的「貪婪」行為，以避免為未來的危機埋下隱患。

因沃爾克法案的限制？

《多德—弗蘭克法案》就在這樣的背景下應運而生了，這一以兩位美國國會議員名字命名的法案在2010年獲得國會投票通過，主要目的是限制金融機構的經營活動，其中的核心便是其中的619號條款，即「沃爾克規則」，該規則要求無論是商業銀行還是投行，都禁止擁有、投資或發起對沖基金和私募基金，儘管該規則在隨後的實施過程中有所放鬆，規定銀行可以用一級資本的3%投資於對沖基金和私募基金，並且每隻基金中投資的資金不超過該只基金募資比例的3%。

這一規則對於華爾街的影響是深遠的，這也是為何在此次由新冠病毒所引發的市場恐慌下跌，美聯儲一系列向市場提供流動性的措施似乎都不奏效的重要原因之一：無論是降息還是各種融資實體工具，使得流動性都停留在銀行間市場，而由於沃爾克規則的限制，資金無法大規模進入股票市場，可以說，沃爾克規則就像一道阻礙資金在銀行間市場和股票市場自由流動的一道不可逾越的屏障。

這也是為何在最近一段時間頻頻可以聽到廢除沃爾克規則的呼聲，這樣的呼聲大多來自於華爾街，由於資本市場遭遇到短期大幅下挫，金融機構損失慘重，而美聯儲的一系列舉措並沒有能夠直接起到支撐市場的作用，因而華爾街將矛頭直指沃爾克規則也就不難理解了。

另一個方面則是目前疫情在美國的迅速蔓延擴散，截至3月23日，新冠病毒確診感染人數在美國已經超過3萬，最近幾天每天新增人數都是好幾千人的規模，似乎並沒有任何得到控制的迹象，全美越來越多的地區陷入「停擺」，經濟負面影響顯而易見。美聯儲近期的一系列措施，實際上在一定程度上確保了企業的流動性，幫助企業渡過難關，從邏輯上來講，企業狀況好轉，對企業的股價也將形成支撐，但目前市場並沒有出現顯著的反彈，反映了投資者對疫情的恐慌依然沒有得到緩解，在這樣空前的恐慌情緒下，美聯儲大規模的提供流動性的措施，也顯得杯水車薪。

對疫情的恐懼仍未消除

回顧金融危機後一系列限制金融機構措施的出台，到如今市場廣泛呼籲廢除這些法案以救市的情況，可以看出事物發展的周期規律性，就金融市場活動而言，當市場的貪婪、投機行為發展到頂峰，就造成了2008年金融危機的爆發，如今在「黑天鵝事件」所導致的新一輪的市場崩盤下，卻又因為過去的限制性法案而導致政策的失效，人類總是不斷遇到新的情況，又在新挑戰下反思過去的做法和總結經驗。