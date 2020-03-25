【新冠肺炎】保誠推手機App提供免費保障總保額11萬　名額30萬個

因應新冠肺炎疫情，英國保誠推出「pulse」手機應用程式，並透過該應用程式，即日起至4月24日，向現居香港、持有效香港身份證的18歲或以上市民提供免費新冠病毒保障，名額30萬個，先到先得，登記後可獲保障，總保額11萬港元。

在Pulse健康應用程式上成功提交申請後的翌日起，保障即時生效，若不幸於保障期內確診新型冠狀病毒，每名確診受保人士會獲提供一筆過1萬港元賠償，若不幸於保障期內或確診日期起計30日內直接因新型冠狀病毒而身故，保誠將就每名受保人士提供一筆過10萬港元賠償。申請人可於登記時將保障延伸至所有18歲以下並與申請人同住的子女。

該應用程式首階段提供四大功能，包括「症狀檢查」、「健康評估」、「空氣污染指數」、可快速搜尋醫院及急症室輪候時間的「醫站通」等。

「症狀檢查」方面，在AI人工智能聊天機械人輸入症狀，可直接從手機上即時獲取經過臨床驗證並以當地語言撰寫的資訊和其他健康建議。「健康評估」方面，用家回答有關生活方式、飲食、精神健康、病史和家族史等問題，以建立專屬的個人健康報告，並獲得對長期疾病風險的有用見解，以及為降低患病風險和保持健康生活模式可作出的改變等建議。

此外，程式亦包含危疾預防、職場健康等資訊的「健康資訊站」。