東瀛遊純利大跌六成　料港檢疫措施對今年半年度業績蒙不利影響

東瀛遊（6882）公布截至去年12月底止業績，公司擁有人應佔溢利1,400.1萬港元，按年大跌59.8%。每股盈利2.79港仙，不派末期息。

預期今年6月底止收益受不利影響

公司指，自2020年1月起，於各國爆發之新型冠狀病毒對旅遊業界造成嚴重衝擊，若干國家及地區對遊客實施旅遊限制及隔離措施，嚴重影響客戶對旅行相關產品、服務及酒店住宿的意慾和需求。及至於3月中旬，香港政府對所有海外國家及地區發出紅色外遊警示，並於3月19日起為期3個月內對所有自中國以外所有地區抵港人士實施強制性檢疫14日的措施。

因應此突如其來的變動，公司已分階段取消並暫停於不同國家及地區而其中最後截至6月中旬出發之旅行團及自由行產品的銷售，亦採取節省成本的措施以降低營運成本，如爭取租金減免、為員工安排無薪休假、暫停若干分行之營運及自3月中旬起至4月底期間暫停「大阪の彩酒店」的酒店住宿服務，預期集團截至2020年6月30日止6個月的收益及其他財務業績將受到不利影響。

鑑於疫情肆虐的持續時間及各個旅遊目的地將採取的措施存在高度不確定性因素以致未能預料其影響，對集團營運、財務表現、現金流量及財務狀況的相關影響將屬重大，惟於現時無法合理估計。公司會盡最大努力於辦公環境實施預防措施並制定應變計劃以維持營運。

去年度香港經濟狀況轉差影響公司營運

公司指，2019年度公司的營運因香港整體經濟狀況及市場氣氛轉差而受到不利影響，由於需求疲弱明顯削弱公司在下半年的盈利能力，公司的旅遊業務因而受到影響。公司的經營業績亦受限於集團酒店業務的經營開支增加，主因是集團溫泉浴大樓於2019年3月落成後的物業、廠房及設備折舊增加。

日本旅行團於2019年貢獻集團收益總額的52.1%，日本旅行團的需求因香港整體經濟狀況及市場氣氛惡化而疲弱，客戶人數由2018年的98,679人減少至2019年的91,718人，收益由2018年約9.27億港元，減少2.8%至2019年約9.01億元。然而，通過為應對市場變化而採取具競爭力的定價策略，毛利及毛利率較2018年分別輕微增加0.5%及0.5個百分點。

公司指，香港整體經濟狀況及市場氣氛惡化窒礙了非日本旅行團的業績表現。非日本旅行團的客戶人數由2018年的82,202人，減少至2019年的77,900人，收益由2018年約5.7億元微減0.5%至2019年約5.67億元，而毛利及毛利率則較2018年增加1.8%及0.3個百分點。雖長線團因2019年的恐怖襲擊減少刺激了客戶的意慾而深得客戶青睞，然而此改進卻因香港整體經濟狀況轉差及社會動盪的深化影響下嚴重影響東南亞地區旅行團的需求、澳洲旅行團因2019年下半年的災難性叢林大火及若干航空公司往返澳洲的航線停飛或定期航班減少而遭受削弱。

業績公告又指，集團現正於沖繩興建一間新酒店，建築工程去年3月動工，預期酒店建設工程將於今年第4季竣工並開始投入營運。