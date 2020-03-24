【新冠肺炎】43歲東瀛遊男導遊確診　曾帶20人團遊歐洲多國

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診人數連日激增。在今日（24日）新確診的30宗個案當中，有一名為東瀛遊導遊，曾帶約20人的歐洲團，遊覽西班牙、葡萄牙及土耳其。他屬於無病徵病人，但周日（22日）提交的深喉唾液樣本呈陽性，昨日開始發燒。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第366宗個案是一名43歲男性，他是東瀛遊的一名導遊，在3月7日至21日率領約20人的歐洲團，遊覽西班牙、葡萄牙及土耳其。帶團結束抵港後，他需要家居隔離檢疫。衞生署在機場派樽，供他回家後提交檢測樣本。

該名男士在3月22日遞交深喉唾液樣本，測試結果呈陽性。在提交樣本之前，他沒有病徵，到昨日（23日）開始發燒。

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政府在3月10日時向歐洲多國發紅色外遊警示，包括意大利全國及法國、德國和西班牙部份地區，東瀛遊其後已取消多個旅行團，惟該名導遊所帶領的歐洲團於3月7日已經出發。