華爾街警告：美元荒未完　美銀料若突破呢個關口　美當局會出手

在各國政府和央行紛紛推出數萬億美元刺激措施的助力之下，近來走強的美元指數上周累計大跌3.9%，創2009年3月以來最大單周跌幅。

《華爾街見聞》3月30日報道，高盛外匯策略師Zach Pandl表示，儘管隨着風險資產的反彈，美元暫時有所回落；但其「歷史性的反彈」尚未結束，未來美元實際貿易加權匯率相較於近期高點可能還有3%至5%的上行空間。

多位華爾街對衝基金經理表示，美聯儲資產負債表規模急劇擴張並釋放逾萬億美元流動性。（AFP）

Zach Pandl指出，美國經濟V型復甦的理由仍然充分，政策制定者正在努力實現這一結果。但如果沒有醫學上的突破，預計全球經濟將陷入深度衰退，未來幾周的市場或將面臨挑戰。

這將使美元水平接近上一次牛市（於2002年2月結束）的峰值，也令主要匯率（比如歐元兌美元、美元兌加元）達到可能會開始討論是否需要美國直接進行干預的水平。

高盛認為，雖說近年來進行外匯干預的情況很少見，但美元無序的升值可能需要政策回應。

美國銀行同樣認為，目前與疫情相關的金融市場和經濟衝擊表明，美元未來將進一步升值。在近期回調之後，金融市場風險進一步消除、市場對美元的持續需求、粘性外匯利差以及美國經濟持續分化為美元未來進一步走強提供了支撐。簡單來說，在美銀看來，「市場動盪+全球衰退=美元走高」。

套利交易抵消與行業相關的外部風險

美銀進一步稱，儘管美國經常帳赤字龐大，但特別是考慮到美元是國際儲備貨幣，美元套利交易和良好的相對增長前景可能抵消與行業相關的外部風險。

美銀認為，目前的匯率仍未調整到足以讓全球參與外匯干預的程度，但鑑於疫情已在全球蔓延，疲弱的外匯市場意味着美國金融環境收緊。

由此，美銀猜測，如果美元指數升破104關口，且歐元兌美元匯率跌破1.05（分別為自2002年以來的最高和最低水平），美國當局可能會開始有所響應。

不過，美銀也表示，一旦美元開始走高，各國將會就遏制美元走強的必要性達成廣泛共識。