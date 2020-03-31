小米去年純利跌26%至100.4億人幣　手機毛利率增至7.2%

小米（1810）公布業績，去年股東應佔溢利倒退26%，至100.4億元（人民幣．下同）；收入按年增長17.7%，至2,058億元。單計第4季，收入增長27.1%，至565億元。

海外市場方面，收入按年增30.4%，至912億元。單計第4季，海外收入增長40.7%，至264億元，佔總收入46.8%。

智能手機收入升7.3% 毛利率升至7.2%

去年，智能手機分部收入增長7.3%，至1,221億元；毛利率增1個百分點至7.2%，主要由於產品組合改善，及4G到5G技術轉換初期更加地嚴謹經營。單計第4季，智能手機收入增長22.8%，至308億元。

2019年智能手機銷量1.246億部，按年增長5%。每部均價979.9元，2018年為959.1元。

IoT產品收入增長41.7% 互聯網收入增24.4%

IoT與生活消費產品分部收入增加41.7%，至621億元，主要由於智能電視、家電等產品需求快速增長；毛利率增0.9個百分點至11.2%。智能電視及筆記本電腦的收入增加33.1%，至242億元。

至於互聯網服務分部收入增加24.4%，至198億元；毛利率增0.3個百分點至64.7%。MIUI的月活躍用戶數增27.9%，至截至去年底的3.096億人。

另外，研發開支增29.7%，至75億元，主要是由於研發人員薪酬總額增加及擴展研發項目所致。

小米2019年手機收入增長7.3%，毛利率升至7.2%。

海外需求將受到一定影響 尤其第2季度

疫情影響下，小米指，由於中國工廠的關閉，在2月和3月遇到暫時性的生產中斷，但目前生產大部分已恢復，產能已回升到正常水準的80%到90%。

小米又提到，海外需求將受到一定影響，尤其是在2020年第二季度，但相信影響總體可控。據內地市場經歷，人們在隔離期間更加需要通過智能手機和物聯網設備保持相互連接。集團將持續進入新市場，對海外業務的長期增長潛力仍保持樂觀。

互聯網業務方面，由於人們居家時間變長，視頻、遊戲等內容型服務的流量在疫情期間出現顯著增長。另一方面，如果廣告商縮減預算，部分的廣告業務可能會受到一定影響。