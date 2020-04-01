新冠肺炎衝擊飲食業　好彩集團全線停業兩星期

為防止新冠肺炎疫情蔓延，港府上周五（27日）公布推出新抗疫措施，餐廳只能招待座位數目一半人數客人﹑餐枱間距需維持1.5米的距離，每枱最多可以招待4名客人，令餐飲業大受打擊。《香港01》記者發現，好彩海鮮酒家荃灣店於門外張貼告示，表示由昨日起休業14日。而好彩海鮮酒家旺角及太子分店、彩晶軒黃大仙分店、彩雲軒海鮮酒家太古坊分店職員均指，集團全線分店停業兩星期。

好彩海鮮酒家荃灣店門外告示稱，由於疫情險峻，該酒家決定昨日至4月13日休業14日，至4月14日恢復營業。記者分別致電該店及好彩集團顧客熱線，惟無人接聽。

好彩海鮮酒家荃灣店門外告示指，該酒家將在4月14日恢復營業。（鄺月婷攝）

之後，記者以客人身份致電旺角及太子分店，職員都說因疫情關係，集團決定全線分店停業兩星期。對於網上流傳好彩海鮮酒家九龍城分店結業通告，旺角分店職員稱九龍城分店已經結業，管理層會視乎疫情發展，再決定會否重開。另外彩晶軒黃大仙分店、彩雲軒海鮮酒家太古坊分店職員均指，集團全線分店停業兩星期。

根據好彩集團facebook專頁簡介，集團現時擁有20間分店：好彩海鮮酒家有10間分店、彩晶軒有6間分店、名爵宴會廳及彩雲軒海鮮酒家各有2間分店。不過，好彩集團官網則未有顯示名爵宴會廳2間分店及大角咀好彩海鮮酒家在內。