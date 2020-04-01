滙豐除淨後不派息　港交所：《上市規則》對取消派息無具體要求

滙豐（0005）宣布不派發去年第4次股息，但股價早在2月除淨，除淨前想買入收息的股東，可能要蒙受損失。

港交所發言人回覆查詢指，不評論個別公司的安排，《上市規則》對取消股息派發並無具體要求。發行人應當及時公布任何與股息安排相關的變動，以確保市場信息透明。

港交所建議，股東及有意投資者買賣股份時，尤其在除淨日至有關條件達成前期間，務必謹慎行事。

鍾絳虹：指市場供求問題「無得處理」

卓佳商務部董事總經理鍾絳虹（右）表示，股價永遠是市場供求問題，除淨只是其中一個因素，不是唯一，「現實上因有不同因素發生，如心理因素，外圍影響，所以無得處理，作為上市公司公布了，由市場自己反應」，事實上，有不少股票在除淨日也會上升。

對於滙豐突然反口取消派息，會否涉及違規，她指要視乎公司章程，每間公司規定不一，若沒有規定則會跟隨註冊地法規。她又指，滙豐是接獲英倫銀行通知要求，而非故意停派息，自己也是小股東，奈何在此非常時期，該公司需受制監管機構決定。

所謂除淨日，意思是以這日確認那些股東有權益，在這日或之後才買入的投資者便無法享有相關權益。在除淨當日開市前，交易所會對股價先行作出調整，以反映減去利息或送紅股等的資產價值。