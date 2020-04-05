【拆局】新冠肺炎疊加瑞幸造假　中概股赴美IPO將遭更大僵局

瑞幸咖啡財務造假事件不僅讓其面臨退市風險，也讓中概股赴美IPO遭遇新僵局，而新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情的蔓延會進一步惡化該局面。

綜合媒體報道，瑞幸咖啡（LK.US）自查後公布了一份「偽造22億元交易」的內部調查報告，承認從2019年第二季度開始，公司首席運營官（COO）兼董事劉健以及向他報告的幾名員工從事了不當行為，包括捏造交易數據。

中企赴美上市已成時尚，瑞幸咖啡造假嚴重影響中企形象。（新華社）

《21世紀經濟報道 》多位法律專業人士認為，瑞幸咖啡造假風波可能會觸動美國證監會調查，而證監會可能會同司法部開啟針對公司以及相關責任個人的刑事調查，集體訴訟和證監會罰款可能會導致公司傾家蕩產。

中國證監會4月3日發佈聲明稱，高度關注瑞幸咖啡財務造假事件，對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行信息披露義務。中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，切實保護投資者權益。

有業內人士擔憂，瑞幸事件使原本艱難的中國公司赴美上市環境雪上加霜，恐會引發新一輪針對中概股的信任危機，2015年至2016年的「退市潮」或許會重演。

2020年2月以來，受新冠肺炎疫情全球爆發的衝擊，原本預期火熱的美國IPO市場幾乎完全凍結，中國公司赴美上市更是難上加難。

自疫情爆發以來，二、三月在美國上市的中國公司寥寥無幾。美股IPO市場也相對蕭條。二季度，美國經濟的繼續停擺預計將擴大IPO市場的僵局。多位從事中概股公司投資者關係的業內人士對新浪財經表示，原本在疫情影響下，許多中概股赴美上市的進程已經遭遇中斷，接連暴跌的美股市場同樣不利於上市，現在又加上瑞幸財務造假對於投資者信心的打擊，接下來中國公司赴美上市勢必將面臨更加複雜和嚴苛的環境。