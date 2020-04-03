【瑞幸咖啡造假】內地網民熱議「民族之光」or「民族之恥」？

曾揚言要超越Starbucks、在美國上市的的中國品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）昨日（2日）發布調查報道，自爆「做假賬」：公司自去年第二季起，偽造約22億元（人民幣．下同）銷售額，以及相關費用及支出。受消息影響，其股價開市大瀉約80%，並數次觸發熔斷機制。 瑞幸咖啡的商業模式一直在內地廣受關注，此次財務造假事件亦引起網民熱議。有人笑稱瑞幸是「民族之光」，指它「收割『資本主義韭菜』，為國人提供廉價補貼咖啡」；也有很多人怒斥瑞幸作為中概股實則是「民族之恥」，會破壞海外資本對中國公司的整體信任。

瑞幸咖啡2019年5月17日在美國納斯達克交易所上市，同年6月初宣布計劃2021年底開設1萬家分店。（路透社）

瑞幸咖啡家成立18個月就在美國納斯達克交易所上市，創造了全球最快IPO記錄。此外，瑞幸咖啡在2019年底的門市數量已增長到4507間，超越Starbucks成為中國最大的連鎖咖啡品牌。

雖然內地消費者對瑞幸咖啡的飲品味道評價不一，但該公司一直高調做促銷活動和派發5.8折、3.8折甚至1.8折的優惠券，成功吸引了一大批新客戶之餘，也一直維持較高的客流量。

消費者害怕瑞幸咖啡因為醜聞倒閉而無法使用優惠券，大家紛紛下單致門市訂單暴增。（新浪科技）

而在財務造假事件爆出後，因為擔心瑞幸的優惠券和預存款失效，內地消費者今日（3日）紛紛通過App下單購買飲品，在瑞幸咖啡早上開門營業後，多地門市也聚集了前來取餐的用戶。

一位等待取餐的顧客表示，「平時根本不可能有這麼多人的，今天這麼多人，肯定是都看到了新聞，怕倒閉了趕緊把優惠券用了。」她最終等待了半小時才拿到了咖啡，並抱怨稱：「平時5分鐘就好了，今天半個小時。」還有一位顧客表示早上10時左右下單，購買了咖啡和零食，但等到11時還未製作完成。

微博上也有網民曬出門店排隊和店內訂單堆積的照片，瑞幸咖啡的官方微博則在下午1時左右表示，中午高峰期該公司開放給用戶下單的App已經「崩潰」，不過隨後已修復成功。

財務造假事件曝光後，瑞幸咖啡官方微博貼文稱「今天更要元氣滿滿，我們要加油」。（微博）

此外，瑞幸咖啡還在微博貼文稱「今天更要元氣滿滿，我們加油」，網民紛紛在留言區表示「我還有9張券沒用，堅持住」「我還沒喝到民族之光！你一定要挺住！」「還有什麼理由不努力，瑞幸都這樣了還元氣呢」「堅持住，民族之光，納斯達克泥石流」「美利堅韭菜收割機，民族之光，加油」。

雖然不少網民普遍以開玩笑的心態看待瑞幸財務造假一事，但《新浪財經》引述行內人士看法稱，財務造假欺詐在證券市場是重罪，美國市場、投資者、監管機構以及司法部門都對此有嚴厲打擊。此外，中國新修訂的證券法賦予了中國證監會和公安司法機關「長臂管轄權」，瑞幸造假相關涉案人員同樣可能要承擔國內的違法責任。

評論稱，瑞幸作為「中概股」，在美國股市某程度上也代表中國，因此瑞幸造假也會破壞海外資本對中國公司的整體信任，產生惡劣影響，實為「民族之恥」。

（綜合報道）