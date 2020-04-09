世貿組織：全球貿易有下降32%風險　電子和汽車貿易或急劇下降

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情的高度不確定性，全球貿易面臨急劇下降的風險。

《第一財經》報道，世貿組織（WTO）4月8日稱，由於新冠肺炎疫情大流行破壞了世界各地的正常經濟活動和生活，預計2020年全球貿易將下降13％至32％。

WTO經濟學家們認為，此次貿易下降幅度可能會超過2008年至2009年全球金融危機帶來的貿易下滑，同時WTO方面對2021年恢復的預估也同樣不確定，其結果在很大程度上取決於疫情的持續時間和政策反應的有效性。

在新冠肺炎疫情發生前，2019年國際貿易已經放緩，2020年面臨更大的不確定性。（新華社）

WTO指出，當前經濟衰退與金融危機時的區別還在價值鏈和服務貿易兩方面中存在。

在價值鏈方面，在以複雜的價值鏈鏈接為特徵的行業中，貿易可能會急劇下降，特別是在電子產品和汽車產品方面。

根據經合組織（OECD）的增值貿易（TiVa）數據庫，來自國外的增加值含量在電子產品出口中所佔的份額在美國約為10％，在中國為25％，在韓國為30％以上，在新加坡為40％以上在墨西哥，馬來西亞和越南均超過50％。

因此，目前的社交隔離等政策，會中斷歐洲和北美等區域在的關鍵產品部件進口。

不過，WTO指出，如果回顧一下由於颶風，海嘯和其他經濟中斷等局部性災難而可能引發的複雜供應鏈中斷也很有用。對於全球和本地企業而言，管理供應鏈中斷都是一項挑戰，並且要求每家公司都要進行風險與經濟效率的計算。

同時，在服務業方面，由於運輸和旅行限制，以及各國關閉了許多零售和酒店業，服務貿易可能成為受新冠病毒肺炎疫情最直接影響的貿易組成部分。

WTO提出，不過某些服務可能會從危機中受益。譬如信息技術服務就是如此：隨着公司試圖使員工能夠在家中工作以及人們正在進行的進行遠程社交，各地對信息技術服務的需求激增。