港鐵7月起車費8折　料收入損失16億元　專家指跌至40元考慮不遲

港鐵（0066）7月起車費8折，維期半年，指是現時3.3%扣減的加強版。港鐵預計，新一輪措施預算收入損失約16億元，實際金額取決於該6個月的實際乘客量。政府會承擔實際總收入損失的一半，及以8億元為上限，其餘收入損失由港鐵承擔。

專家認為，由於旅客近零，上班族因在家工作而減少乘搭，對港鐵乘客量不樂觀，故車費折扣對盈利的實際影響不大。他料港鐵股價企穩，是在受惠市況超賣反彈，籲跌至40元附近考慮也不遲。

港鐵昨日指出，這次疫情下推出的支援計劃，是現行票價調整機制之外的一次特別票務優惠。雖然公司的交通業務收入嚴重下跌，早前亦為港鐵商場及車站部份商戶提供租金紓緩，公司整體的財務狀況仍然穩健。

高盛：目標價降至51.8元

高盛估計，相信一次性措施對港鐵帶來影響約6億元，料相當於今年純利預測約7%。該行下調今年港鐵核心盈利預測8%，但維持明年反彈55%的預測不變。該行調低對港鐵將目標價由52元調低至51.8元，維持「買入」評級。

港鐵7月減價兩成為期半年。（歐嘉樂攝）

李偉傑：旅客近零 乘客量不樂觀

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，港鐵7月起車費8折，但由於政府補貼一半金額，以去年全年盈利119億元計，不會造成太大衝擊。他補充，疫情下旅客近零，上班族因在家工作而減少，今年港鐵客運量本身已不樂觀，車費8折的影響不致於太大。

若撇除投資物業重估，港鐵去年基本業務利潤105.6億元，當中物業發展利潤已佔55.8億元。李偉傑指，經濟轉差，新樓推售步伐不會急速，料港鐵今年業績數據不會好。

他說，在疫情下，港鐵股價「跌得算少」，再上升空間不算吸引，現時藍籌股普遍超賣反彈，他認為港股「第2隻腳（底部）」未出現，故無貨不建議現水平吸納港鐵，近40元再考慮不遲。