標普創46年來最大周漲幅　國際原油經歷暴漲暴跌

美股4月9日收高，標普500指數創1974年以來的最大單週漲幅。OPEC+達成減產協議但油價仍然暴跌。

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情趨於緩和。美聯儲（Fed）周四（4月9日）公布了人們期待已久的主街（Main Street）貸款計劃、及其他支持美國經濟舉措的細節，刺激計劃規模高達2.3萬億美元。美聯儲稱，主街貸款便利措施可提供至多6,000億美元的貸款。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周四發表講話稱，有理由相信當經濟反彈時，反彈勢頭將是強勁的。將使用借貸工具的力量，直至美國走上經濟復甦道路。他預計美國失業率可能暫時升至非常高的水平，但相信在美聯儲行動後，市場情況逐步改善。

雖然當前經濟受疫情影響低迷，但美聯儲對經濟前景有信心。圖為，3月31日客流稀少的華盛頓地鐵站。（新華社）

美股反彈 經濟數據仍表現不佳

在此背景下，4月9日，道指漲285.80點，報23719.37點；納指漲62.67點，報8153.58點；標普500指數漲39.84點，報2789.82點。本週（4月6日至4月10日當週）標普500指數上漲12.1%，創1974年以來的最大單週漲幅。納指上漲10.58%，創2009年來的最大單週漲幅。道指本週累計大漲12.66%。4月10日美國金融市場將因耶穌受難日休市。

值得關注的是，美國勞工部宣布，截至4月4日當週，美國首次申領失業救濟人數為660.6萬，預估為550萬，前值從664.8萬上修為686.7萬。美國3月失業率達4.4%，按月上升0.9%，創1975年1月以來最大單月增幅。非農就業人口較上月減少70.1萬人，自2010年以來月度就業人數首次下降。另一份數據表明，密歇根大學4月份消費者信心指數初值暴跌18.1點至71，創出2011年以來的最低水平，低於彭博對經濟學家進行調查得出的預測中值75。

OPEC+達成減產協議 國際油價仍收跌

國際油價方面，儘管OPEC+（石油輸出國組織及其盟友）達成歷史性協議，卻未能推動油價在周四上漲，美國西德克薩斯中質原油（WTI）下跌2.33美元，跌幅高達9.29%，收於每桶22.76美元。周四早間，該合約一度暴漲12%以上，創下28.36美元的盤中高點。作為國際原油價格基準的倫敦洲際交易所布倫特原油下跌4.14%，收於每桶31.48美元，此前曾觸及日高36.40美元。

OPEC+在周四電視會議上初步達成協議，將在5月和6月實施大約1,000萬桶/日的減產措施。一位代表稱，沙特阿拉伯和俄羅斯將把各自產量降到大約850萬桶/日，所有成員均同意減產23%。

分析稱，若包括美國和加拿大在內的主要產油國也加入減產行列，或許能為重振油價增添力量。目前市場焦點轉向將於4月10日召開的20國集團（G20）能源部長會議。