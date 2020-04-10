【美國經濟】高失業率或持續至2021年底　農業部擬直接向農民派錢

如果新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續到2020年下半年，美國失業率會進一步提高，同時農業生產也面臨重大危機。

據路透社報道，一組頂級商業經濟學家認為，在普遍預期中的未來三個月美國經濟急劇下降之後，高失業率將持續超過一年，這將澆滅疫情之後經濟快速恢復正常的希望。

報道稱，根據全美商業經濟協會（NABE）調查的45位預測者的預估中值，危機導致的美國經濟突然停滯，毀掉的工作崗位數量可能超過450萬。這些經濟學家預計，到2021年底，這些崗位中將恢復不到200萬個，這將使未來21個月的失業率超過6%，對勞動力市場造成巨大沖擊。

美國已是新冠肺炎病例最多的國家。圖為4月6日，美國紐約，醫護人員在救護車旁待命。（新華社）

美國勞工部4月9日發佈數據稱，截至4月4日的當周，美國有660.6萬人首次申請失業救濟。而此前一週（3月28日當週），修正後的數值為686.7萬人。截至3月底，另一項衡量失業率的關鍵指標——美國領取失業保險總人數達745.5萬人。美國勞工部稱，這一數字已經超過2009年5月錄得663.5萬人的歷史最高值。

蔓延美國的新冠疫情也危及農業生產，美國農業部計劃向受影響的農民和農場主們提供直接經濟援助。據合眾國際社（UPI）報道，疫情蔓延下美國農民失去大批客戶，不得不銷燬大量易腐農產品，包括蕃茄、生菜和四季豆等，他們希望得到政府資助以度過危機。

4月9日，美國農業部長桑尼·柏杜（Sonny Perdue）發佈推文（Twitter）稱，美國農業部將使用現有財政資源來制定一項計劃，其中包括直接向受新冠肺炎疫情影響的農民和牧場主發錢等，以鞏固糧食供應鏈。

美國總統特朗普（Donald Trump）也在同一時間發佈推文，「我已指示珀杜加快對農民援助，特別是對那些正在受疫情影響的小農戶。我希望他能動用所掌握的所有資金和能力來確保我們的糧食供應穩定、強壯和安全。」據美國有線電視新聞網（CNN）近日報道，受疫情影響，美國部分農場面臨勞動力短缺問題。

面對新冠疫情，美國農業部近期已出台一些援助措施。4月9日，美國農業部宣布將農民貿易援助貸款的期限延長到12個月，適用於大麥、鷹嘴豆、玉米、花生等大多數大宗商品。這使得農民有更多時間推銷他們的商品和償還貸款。