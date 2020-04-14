賈躍亭破產重組方案聽證會　將於5月21日假加州中區破產法院舉行

目前中國企業家，樂視網創始人賈躍亭個人破產重組已進入關鍵的債權人投票流程，並將在4月底前結束投票。

賈躍亭債務小組今日（14日）舉行了第二次債權人大會，此次債權人大會以視頻會議的形式舉行。

據《財聯社》報道，此次會議主要圍繞債務清單、債務淨額、債權人信託運作方式、投票流程等破產重組方案的細節展開了討論。據瞭解，賈躍亭此次債務重組的債務本金淨額為29.6億美元。賈躍亭債務處理小組代表律師張淼表示，如果投票結果順利，美國加州中區破產法院將在5月21日舉行破產重組方案聽證會。

3月30日，賈躍亭破產重組案正式開啟債權人投票流程。賈躍亭債務處理小組已通過郵寄和電子郵件兩種方式向全體債權人寄出投票卡，並有望在4月底之前完成投票流程。

另據透露，FaradayFuture（法拉第未來，簡稱FF）中國落地項目已進入深入的談判階段，賈躍亭破產重組如果順利完成，FF計劃在中國舉行首場FF 91產品發佈會。

據《證券日報》早前報道，有接近FF的消息人士表示：「幾個潛在合作方都在等待這一結果，如果賈躍亭破產重組最終獲得通過，對FF公司的融資和FF91儘快量產交付將是很大的利好，甚至可以直接促成融資成功。」