更新破產保護計劃　賈躍亭離婚甘薇索償近40億元人民幣

賈躍亭方面披露的一份披露聲明顯示,在賈躍亭提出破產重組以後,已申請離婚的甘薇向賈躍亭提出了接近40億元人民幣的索償。

有分析稱,這筆索賠相比電動汽車初創公司法拉第與未來(Faraday&Future)而言,可能意味着這是破產重組的計劃之一。

賈躍亭被指控在積累了數十億元的債務後逃離中國。(Getty)

在2019年10月初,賈躍亭宣布在美國法庭主動申請個人破產重組(Chapter 11 Bankruptcy Reorganization),隨後賈躍亭個人破產重組申請的其中一份文件《Schedules of Assets and Liabilities and Statement of Financial Affairs》被披露,這份文件列出了賈躍亭所面臨的訴訟情況。其中提及,賈躍亭和妻子甘薇在2019年10月11日於四川成都錦江區人民法院申請離婚,案件狀態為Pending,即審理中。

當時的文件還顯示,在提交破產前,賈躍亭曾在2019年2月28日和2019年7月23日向甘薇支付了40萬美元和11萬美元,合計51萬美元,支付理由為家庭用途。

當時賈躍亭和甘薇方面暫未對這一信息作出公開回應。