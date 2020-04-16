中國2月增持美債137億美元　日本持有美債創歷史高位

美國財政部4月15日發佈的數據顯示，外資持有美債續創歷史新高。日本2月所持美債刷新歷史高位至1.27萬億美元，中國所持美債達到1.09萬億美元創最近四個月新高，英國所持美債達到4,032億美元，也創歷史新高。

數據顯示，2020年2月，日本大幅增持美債566億美元，持倉規模達1.2683萬億美元的歷史新高。從2019年5月開始，日本開始增持美國國債。特別是在2019年8月，日本增持了439億美元的美國國債，持倉額升至11,747億美元，為2015年10月以來新高。2019年5月、6月、7月，日本分別增持美債370億美元、219億美元、79億美元，並在6月超過中國成為美國第一大債權國，2019年9月和11月日本分別減持289億美元和72億美元，但仍為美國第一大債權國。

中國也連續兩個月增持美債，2020年2月增持137億美元至1.092萬億美元。這是自2019年6月以來，中國連續第二個月增持美債。中國於2019年12月減持193億美元，持倉規模降至1.0699萬億美元，為美國第二大債權國。2019年1月、2月、6月，中國分別小幅增持美債31億美元、42億美元和23億美元，在3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月分別減持美債104億美元、75億美元、28億美元、22億美元、68億美元、11億美元、8億美元和124億美元。

英國2020年2月大幅增持305億美元美債，以4,032億美元的持倉規模位居美債第三大持有國，也創下英國持倉規模新高。2019年5月英國大幅增持223億美元，超過巴西躍居第三。而巴西則以2,833億美元的持倉規模居第四，2019年12月巴西減持規模達115億美元。