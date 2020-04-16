IMF料亞太區數十年來首次零增長　英國將陷300年最重衰退

新型冠狀病毒肺炎疫情正在世界範圍內給人們造成高昂且不斷增加的成本。多國經濟衰退的預期比2008年全球金融危機時還嚴重。

國際貨幣基金組織（IMF）4月15日發佈最新一期《亞太地區經濟展望》報告，預計亞太地區2020年將面臨零增長，是60年以來的最低經濟增長水平，但亞太區的經濟狀況仍舊顯著優於世界上其他地區。

IMF對亞太區零增長的預期顯著低於2008年全球金融危機（4.7%）和1997年亞洲金融危機（1.3%）期間亞太區的經濟增長水平。

新冠肺炎疫情下，歐洲整體經濟不樂觀。圖為，4月7日，英國倫敦空曠的街頭。（新華社）

料明年全哥經濟反彈7.6%

如果新冠肺炎疫情在2020年內得到有效防控，IMF預計2021年經濟有望復甦至7.6%，但不確定性仍很高。

其中，IMF對2020年中國經濟增長預期為1.2%，2021年為9.2%，是全球為數不多的幾個2020年有望維持經濟正增長的國家。由於中國已經基本完成了新冠疫情的防疫工作，經濟活動正在逐步恢復，IMF預計中國2020年晚些時候就有望迎來複蘇，但病毒的二次爆發或防疫常態化仍是潛在風險。

在亞太其他地區，IMF預計日本、韓國、澳洲和新西蘭2020年都將面臨較為嚴重的經濟萎縮，印度則有望保持一定程度的增長。

此外，英國預算責任辦公室（The Office for Budget Responsibility，OBR）於當地時間4月14日在官網公布預測稱，因新冠肺炎疫情，2020年英國GDP（國內生產總值）可能較上一年下降13%，這將是300年來英國最嚴重的經濟衰退。

OBR的預測顯示，2020年第二季度，英國GDP按年可能暴跌35%，失業率升至10%。OBR的預測比國際貨幣基金組織（IMF）的預測更加悲觀。OBR指出，這個數據將比任何一次世界大戰或金融危機都要糟糕。

4月14日，國際貨幣基金組織（IMF）在最新一期《世界經濟展望》中預計，2020年英國經濟按年可能萎縮6.5%。與此同時，IMF預計，2020年美國經濟將萎縮5.9%（彭博社的美國衰退可能性模型顯示，美國經濟進入衰退的可能已高達100%，而在2020年2月，這個讀數為33%），歐元區經濟將萎縮7.5%。