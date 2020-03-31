零售業界：逾六成受訪商戶考慮暫停營業　租約屆滿後「走得就走」

新冠肺炎確診個案持續增加，政府推出「限聚令」等措施，零售市道一片蕭條。政府公布，2月的零售業總銷貨值的臨時估計為227億元，按年跌44%，創歷年最大跌幅。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年跌幅達78.5%，服裝、鞋類及有關製品跌71.2%，藥物及化妝品跌56.5%，超級市場則逆市升12.2% 。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，早前訪問涉2,000間店舖的商戶會員，逾六成公司考慮未來暫停營業，重災區如珠寶及服裝商戶傾向「走得就走」，待租約完結便考慮結業，而部分租約未完的商戶亦寧願關門，以節省人工與「燈油火蠟」。

謝太表示，隨著疫情擴散及「限聚令」推出，社會氣氛轉差，消費意欲非常疲弱，認為3至5月市況與2月相若，3月零售跌幅料介乎30至40%不等，會員對4月市況亦感悲觀，若疫情在5月受控制，市況或有好轉，惟因去年黃金周的高基數效應，該月會錄得較大跌幅，協會維持上半年銷售跌三成至五成的預期。

政府早前推出防疫抗疫基金，其中合資格零售商戶可獲得一次性8萬元資助，而連鎖店最多有300萬元資助。謝太形容，連鎖店資助設有限制，由於這類店舖聘請大量員工，料只有不多於六成的零售僱員可間接受惠，又認為政府推出次輪措施，可針對租金及人力兩方面幫助業界，如參考外國資助員工薪酬。她又指業主減租幅度不理想，呼籲他們共渡時艱。