國泰關閉美國機艙服務員外站　逾200名員工恐被裁員

國泰航空（0293）據報全面關閉位於美國的機組人員基地，以美國為基地的機組人員將會被裁。

《香港01》向國泰查詢，發言人回覆表示，新冠肺炎疫情大流行令全球旅遊幾乎停頓，國泰航空作出艱難決定，關閉駐美國的機艙服務員外站。目前公司在美國3個城市，紐約、三藩巿和洛杉磯，均設有機艙服務員外站，共聘286名駐美機艙服務員。公司現正與同事及工會溝通。

員工信內指最後上班日為6月20日

據《蘋果日報》引述國泰機艙服務部總經理毛潔瓊，向以美國為基地全體機組人員發內部信，宣布會全面關閉美國機組人員基地，相關基地人員亦會被裁員。

在信中毛潔瓊指出有關作出有關決定是艱難，並已通知美國空中服務員工會。信中又附上裁員通知，由於需要60日前通知員工裁員決定，所以員工最後上班日期為今年6月20日。

她指出現時客運機隊近乎停飛，4月公司前往美國的航班僅餘下每周2班前往洛杉磯的航班。

上月已宣布關溫哥華外站

國泰於上月初宣布關閉在溫哥華外站，該外站涉及147名員工，當時公司發言人回覆指出，會與工會進行溝通。

在2019年時，國泰已關多倫多外站，並將部份員工轉到溫哥華外站。

新冠肺炎疫情爆發，多國宣布封關，讓全球航空業陷入經營困難，國泰昨日已指出，3月客運量按年大跌9成，又預料本月日均客運量不多於1,000人。

公司在今年4﹑5月，只會運營少數基本客運航班，相當於正常運力3%，會採取一切可行措施，在未來數月削減開支及保留現金，以渡過這場風暴﹑於危機過後仍具競爭力，協助香港復甦。