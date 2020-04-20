賀一誠：疫情暴露過度依賴博彩業風險　料澳門全年經濟大幅下降

澳門特首賀一誠今日發表任內首份施政報告，他坦言澳門經濟受疫情衝擊巨大，博彩旅遊業收益首當其衝而大幅度下降，各行各業亦深受影響，無論大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，預計全年經濟較大幅度下降。

現時博彩業佔本地生產總值比重高達50%，賀一誠指澳門回歸以來，博彩業「一業獨大」的狀況未有改善，且有所加劇，經濟多元發展進展不明顯。今年初新冠肺炎疫情發生後，博彩旅遊業大幅度下滑，進而衝擊其他相關行業，再次充分暴露了澳門經濟過度依賴博彩旅遊業的脆弱性和巨大風險。

適當時候請求中央恢復自由行

可是，當局仍決定疫情得到控制後，將在鄰近地區加強旅遊推廣，推出旅遊鼓勵計劃，拓展客源。當局又將旅遊局納入經濟財政範疇，更好地推動旅遊業與其他產業聯動發展；並於適當時候請求中央政府恢復內地赴澳旅遊簽註審批，增加自由行城市，並與廣東省協商放寬廣東居民赴澳旅遊簽註政策，恢復旅遊業發展。

在金融業方面，當局將推進金融創新和金融科技發展；完善金融法律體系。爭取降低澳門銀行、保險等金融機構准入門檻，實現橫琴與澳門之間資金自由進出。建設跨境人民幣結算中心，研究探討建設以人民幣結算的證券市場，促進現代金融業發展。

賀一誠說目前疫情基本得到控制，現在抗疫工作轉入到「外防輸入、內防反彈」的階段，政府將持續密切關注疫情發展。