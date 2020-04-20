澳門回歸後首現赤字　賀一誠首份施政報告加派8千元消費補貼

澳門特首賀一誠今日（20日）宣讀其任內首份施政報告，是澳門回歸以來第一個財政預算赤字的年度。他指，澳門經濟今年受疫情衝擊，博彩業收益首當其衝，今年首3個月的博彩毛收入同比下跌6成，只有304.9億澳門元。旅客在今年首兩個月只有約300萬人次，同比下跌近5成7。 賀一誠表示，澳門政府應對疫情開支超過500億澳門元，在延續原有惠民措施的同時，將根據機制相應調升對金額，今年的現金分享計劃由原定7月提前至4月實施，同時向每名居民分兩期發放共8,000澳門元的消費補貼，紓緩居民疫情困難，促進本地消費。

賀一誠指，將向每名居民分兩期發放共8,000澳門元的消費補貼，紓緩居民疫情困難，促進本地消費。（澳門新聞局直播截圖）

賀一誠在澳門立法會宣讀其任內首份施政報告，在紓緩民困措施方面，包括調升2018年職業稅退稅百分比及金額上限、提高職業稅可課稅收益的固定扣減比例至30%，豁免居民擁有的居住用途不動產2019年的房屋稅；補貼全澳居民住宅3月至5月的水電費，在本年度醫療補貼計劃中，向每名澳門永久性居民多發1次600澳門元醫療券，對獲經濟援助的弱勢家庭多發2個月援助金等，之後再視疫情發展，考慮是否再採取相關措施。

賀一誠又指，為了在疫情過後提振經濟，澳門將加大公共投資，重點加強城市交通、公屋、政府設施等工程建設，包括加快公共房屋審批和興建，以增加供應量；推動綜合旅遊休閒業復甦、鼓勵私人投資及扶助中小企等，亦是提振經濟的重點。

澳門博彩業收入大跌。（資料圖片）

依賴博彩業未改善 續推粵港澳大灣區建設

至於產業單一化的問題，賀一誠表示，保持博彩旅遊業發展，一度是保持經濟穩定的基礎和前提，但若長期過度依賴，澳門經濟就難以做到可持續發展，而今次疫情再暴露了經濟結構的問題和風險，長遠需要大力促進經濟適度多元發展，為特區長遠可持續發展奠定牢固的根基。他提到，歷屆澳門政府多年努力的成效並不明顯，例如政府致力推動的會展業和文化創意產業佔本地生產總值的比重均不到1%，而博彩業的比重仍高達50%。

粵港澳大灣區建設方面，賀一誠指澳門將繼續與大灣區城市協同、推進基礎設施建設，加強跨境基礎設施互聯互通，不斷創新通關模式；並與這些城市加強法律和管理體制對接，以及政策協調和規劃銜接等。賀又指，會在橫琴建設粵澳深度合作區，參照國際貿易自由港標準，打造高度國際化、法制化、便利化的創新創業高地和與澳門趨同的營商環境。

澳門特首賀一誠。（資料圖片）

賀一誠在結語強調，澳門政府將在全面準確貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和澳門基本法履職施政，堅定維護中央全面管治權，切實維護國家主權、安全和發展利益的前提下，根據澳門實際，發揮優勢，繼續深入探索開創具澳門特色的「一國兩制」道路。