特朗普為何突然考慮暫停進口沙特原油？

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（20日）表示，美國政府正在研究暫停進口沙特阿拉伯原油的可能性，以作為支持國內能源產業的一種辦法。

目前，沙特如何提前減產的細節尚不清楚，但是此前沙特就表示過如果有實際需要，有可能會實施計劃外的減產。

根據OPEC+在14日最終達成的聯合減產協議，減產分為三個階段，採取遞減式方式進行。首先，自5月1日起每日減產970萬桶，為期兩個月；自7月1日至12月每日減產770萬桶；自2021年1月至2022年4月每日減產580萬桶。

曾稱對沙俄原油徵關稅

減產的基準是2018年10月的產量。協議有效期至2022年4月30日，但將在2021年12月重新核定。

美國國會共和黨參議員正在呼籲特朗普政府阻攔沙特原油的進口。在每日新聞簡報會上，面對記者的提問，特朗普說：「我是在走進這個房間時聽說的。我們當然有足夠的油，所以我會研究一下。」

此前，特朗普就有過限制外國原油進口的想法，在OPEC+達成協議前，特朗普曾威脅要對從沙特阿拉伯和俄羅斯進口的石油徵收關税。

個別州份鑽油台數目減

20日，來自北達科他州（North Dakota）的聯邦參議員克萊默（Kevin Cramer）呼籲特朗普阻止運送沙特原油的油輪在美國停靠卸貨。北達科他州是一個高度依賴石油生產收入的州，根據貝克休斯（Baker Hughes）數據顯示，截至4月17日當周，北達科他州的石油鑽機數量按年2019年同期減少了7部，至34部。

克萊默在一份聲明中說：「特別是考慮到我們的儲存能力正在下降，我們不能允許讓沙特的原油在我們的市場氾濫。當下，大量的沙特油輪正朝着我們駛來。」

值得注意的是，這並不是克萊默第一次和沙特「槓上」。他此前曾一再表示，沙特在新冠病毒疫情期間採取的增產行動「不可原諒」、「我們不會忘記」。

在OPEC+達成減產協議前，克拉默和沙利文（Dan Sullivan）以及卡西迪（Bill Cassidy）這三位共和黨聯邦參議員曾先後提出議案，要求美國從沙特撤軍，以向沙特施壓，強化沙特在減產方面的決心。