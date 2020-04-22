美國6月原油期貨一度暴跌近70%　油市前景一片灰暗？

原油市場經歷前所未有的歷史性崩盤，在4月20日西得克薩斯輕質原油（WTI）WTI 5月原油期貨跌至負值後，原油期貨價格4月21日進一步大幅下跌。

5月份交割的WTI合約4月20日歷史上首次跌破零，但恐慌性拋售21日蔓延至6月份交割的合約，後者一度下跌近70%，跌破6.6元（美元‧下同）創盤中歷史新低。

WTI 6月期貨結算價每桶收報11.57元，跌幅43.37%，創1999年2月以來新低。WTI 5月原油期貨到期交割日收漲47.64元，漲幅126.6%，報10.01元。

美國原油期貨繼續遭前所未有拋售。（新華社）

供求失衡仍存在

原油價格跌勢擴大至並非即將到期的期貨合約，突顯出石油市場危機的嚴重程度。因各國為減緩冠狀病毒傳播而實施的封鎖措施造成燃料需求低迷，導致供遠遠過於求，迅速造成存儲罐、管道和油輪不堪重負。

滙股駐香港的亞洲經濟研究聯席主管Frederic Neumann表示，原油價格最近跌破零可能是短時失常，但對世界經濟而言，這提醒人們商業車輪已經深陷泥濘，要花些時間才能脱離困境。

高盛表示，WTI價格的歷史性下跌表明，在供應過剩的情況下，許多其他原油等級可能面臨下行壓力。這也為印度等亞洲石油消費大國加速補充石油儲備提供了機會。與2014年及2015年的崩盤相比，這一次的剩餘產能要少得多。

ING料6月油價再次出現負數

荷蘭國際集團（ING）表示，鑑於供應過剩的環境，5月這個時候的庫存可能會成為一個更大的問題，因此，在需求沒有明顯復甦的情況下，6月份的價格可能會再次為負。

ING指出，隨着6月份合約即將到期，另一個可能給合約增加下行壓力的因素是指數滾動。散戶投資者以較低的價格湧入石油ETF（交易所交易基金），因此這些ETF在6月合約未平倉合約中所佔比例高於通常水平。