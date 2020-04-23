星展料全年零售銷售按年跌17%　第四季或輕微復甦

新冠肺炎重創零售業，星展銀行香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙認為，內地零售業的復甦步伐快過香港，而香港零售業因遊客下跌，短期內市況難見反彈，料全年零售銷售按年跌17%。不過，由於去年社會運動的低基數效應、零售商加重澳門及內地市場業務，下半年市況或輕微復甦。

她表示，自去年下半發生社會事件至今，零售銷售持續錄得雙位數跌幅，預期疫情可於今年7月受控，以及去年的低基數效應下，料第二季非必需品商戶同店銷售跌約六成，第三季跌幅收窄至約30%，而第四季有望呈正增長，全年整體跌幅約17%，明年則有望回彈11%，建議可趁低買入六福（0590）、周生生（0116）及莎莎（0178）。

她提到，周大福、六福及莎莎等零售業龍頭近年不斷增加中國銷售比重，隨著內地肺炎疫情緩和，4月同店銷售已恢復約七、八成，五一黃金周亦帶動本地遊消費，有助企業利潤。另外，雖然遊客訪港意欲下降，但不少本地零售商在澳門亦有銷售點，認為可作本港零售商的「補給」。她稱本地零售商普遍計劃在港減少約5至10%門店，採取放無薪假、加強自動化程序等措施，長遠有助改善成本結構。

內地零售業方面，她認為市況較香港穩定，尤其是大賣場、超市及百貨公司表現突出，電子商貿業務發展快速，疫情下同店銷售錄得增長，復工後復甦速度亦快，看好超市龍頭股高鑫零售（6808）及百貨股金鷹商貿（3308）。