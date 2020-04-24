【電商競爭】阿里巴巴插3%穿200元　遭遇拼多多京東夾擊

內地電商平台競爭日趨激烈，拼多多（美：PDD）近期與國美的合作，以及京東（美：JD）在疫情下自營物流的優越表現，對阿里巴巴（9988）做成巨大威脅。

阿里近月股價偏弱，亦受到最大股東軟銀潛在減持的陰霾所影響，阿里周五於港股再跌逾3%，收報198元，為3月23日以來的最大單日跌幅。

拼多多牽手國美挑戰阿里

拼多多於本月中宣布，認購國美零售﹙0493﹚發行的2億美元可轉債，同時雙方將達成全面戰略合作關係，包括國美零售商品將上架拼多多，品牌大家電亦將接入其「百億補貼」計劃。

此外，國美旗下安迅物流、國美管家兩大平台，也將成為拼多多物流和家電後服務提供商，補充拼多多物流下的弱勢。消息宣布後，拼多多在美股市場全日飆升13%，證明投資界對拼多多聯手國美充滿憧憬。有市場人士甚至將是次合作，與阿里與蘇寧於2015年合作對比。

拼多多去年第4季新增活躍買家4,890萬，遠超阿里新增1,800萬。（資料圖片）

京東預期首季收入仍增10%

阿里另一對手京東，在疫情之下，自建物流體系反映獨有優勢，在農歷新年後不久便能全面恢復運作，成為少數在疫情中能完成訂單的電商平台，故即使今年首季大量中國企業停工，京東仍預期首季收入可按年增長10%。

相反，阿里巴巴沒有自建物流，過去一直實施「輕資產」策略，採取外包模式，以菜鳥為操作系統，與通達系（申通、圓通、中通、百世）配合，在疫情下卻因線下停擺與物流停滯，成為其電商業務的短板。

廣發證券：疫情為阿里帶來短期業績壓力

廣發證券最新發表報告指，新冠疫情對阿里業績造成了一次性衝擊；但更多線下品牌尋求線上解決方案、消費需求向電商轉移，反而提高電商滲透率，又帶來淘寶直播、盒馬、釘釘等新業務的機遇，故給予阿里港股目標價228.93元，及維持「買入」評級。