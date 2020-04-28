恒生推跨境個人銀行功能　客戶可經個人e-Banking跨域查賬轉賬

恒生銀行推出全新數碼跨境個人銀行功能，持有恒生銀行之香港和內地賬戶的客戶可透過恒生銀行個人 e-Banking 及流動理財服務應用程式平台，簡單、方便和安全地查看兩地恒生賬戶及無縫轉賬至同名戶口，手續費全免。

恒生推出「跨域查賬轉賬」功能。（恒生提供）

個人 e-Banking 客戶持有恒生香港的優越尊尚理財、優越理財、優進理財或綜合理財戶口，以及恒生中國的優越理財或優進理財戶口，只需登記使用「跨域查賬轉賬」功能，即可查閲財務狀況及靈活快捷地作跨境轉賬。

透過「跨域查賬」功能，客戶可快捷、輕鬆在同一平台上同時查閱恒生香港及恒生中國的賬戶情況，無需分別登入不同賬戶的平台。成功登記使用此項功能後，客戶可在恒生個人 e-Banking 或恒生個人流動理財服務應用程式，一目了然地查看恒生香港及恒生中國的戶口詳情。

至於「跨域轉賬」則為客戶提供快捷和靈活的跨境財務管理。此項網上功能讓客戶可更簡單和快捷地直接進行跨境轉賬至恒生香港及恒生中國的同名戶口，並適用於多達10種貨幣，費用全免。

新功能下，持恒生香港和內地賬戶的客戶可無縫轉賬至同名戶口，免手續費。（恒生提供）

恒生執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，隨着客戶的生活模式愈趨流動，該銀行致力開拓創新的產品和服務，為客戶提供簡便的銀行服務，該行將繼續投資於線上線下的服務產品，提升客戶的理財服務體驗。