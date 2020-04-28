【滙豐季績】專家料派息難回到51美仙　多「炸彈」想不到買入理由

滙豐控股（0005）首季業績教入失望，受累撥備預期信貸損失（ECL）按年飆4倍，列賬基準除稅前利潤按年大跌48%，至32.29億美元。集團預告，市場利率下降，令淨利息收益率添重大下行壓力，加之疫下經濟轉差，預期信貸損失上升，今年利潤率將較2019年大幅下降。

在業務表現未見突出的情況下，滙控何時恢復派息，以及可以派發多少股息，仍然是投資者最關注之處。可是專家卻指出，就算日後該行恢復派息，或難回到以往每年派0.51美元股息水平。

首季業少賺近一半 股價午後曾跌逾1%

截至今年3月底止首季，滙控列賬基準收入按年減少5%至137億美元，不過，受累預期信貸損失大增，列賬基準除稅前利潤按年大跌48.03%至32.29億美元。

季內，列賬基準預期信貸損失高達30.26億美元，按年激增4.17倍。集團解釋，主因來自新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備。預期信貸損失準備亦由去年底的92億美元，增至3月底的111億美元。

滙控公布業績後，股價一度由約40港元的盤中高位，下挫至39.05港元，其後在買盤支持下，股價反覆向上，全日收報39.95港元，升0.45港元或1.1%。

油價下跌等因素，令滙控撥備急增。﹙資料圖片﹚

全年預期信貸損失或達110億美元

首季盈利大跌一半，滙控於前景展望中明言，今年表現亦不樂觀。集團首季淨利息收益率為1.54%，較去年第四季下跌2個基點，而隨着第一季市場利率下降的影響全面浮現，預料未來數季的淨利息收益率會出現重大下行壓力。滙控估計，市場利率每下跌100個基點，淨利息收益預計便會減少30億美元以上。

另一方面，新型冠狀病毒疫情嚴重、持續期長，導致客戶活動減少和環球利率下降，料將帶動預期信貸損失上升，並對收入構成壓力。滙控不諱言，在嚴重預期信貸損失境況，連同餘下季度的歷史損失紀錄，可能導致2020年的預期信貸損失提撥達到70億至110億美元。

滙控又指，已暫緩部分轉型計劃，預料今年的重組開支將較公司於去年業績報告的估計為低，並計劃減少營業支出，減輕收入下跌的影響 。然而，由於經濟活動受疫症影響而長時間大幅收縮，將對滙豐的財政狀況、經營業績、前景、流動資金、資本狀況以及信貸評級構成重大不利影響，從而削弱集團達致今年2月公布的業務最新狀況所述之財務目標的能力，集團日後的股息政策亦會受到不利影響。

滙控指，在嚴重情況下，2020年的預期信貸損失提撥達到70億至110億美元。﹙資料圖片﹚

張智威： 料股價反覆尋底

對於今年首季滙控信貸撥備大增，信誠證券聯席董事張智威指，料新加坡相關撥備與油企興隆集團陷入財困有關，他相信疫情影響下，公司破產個案仍會增加，料滙控相關撥備會續增，而股價未來或可能向下尋底。

雖然亞洲區列帳基準稅前利潤下跌25%，但仍是滙豐表現最好地區，張智威形容，滙豐被其「環球金融，地方智慧」的口號拖累，結果歐洲、中東及拉丁美洲業務「唔掂」，要由亞洲業務「單天保至尊」。

張智威又指，疫情之下滙豐要承擔企業責任而不裁員，其本身計劃變賣不賺錢的資產，但在現時市道下，料不能以高價賣出，加上公司至今對明年恢復派息未給出確切指引，「仲有好多炸彈，諗唔到有咩理由要買佢（股票）」，他不排除股價將反覆尋底，甚至再創新低。

張智威不排除滙控股價反覆沉底。（張浩維攝）

林嘉麒：倘恢復派息 全年僅有30美仙

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦表示，季績可見，撥備金額比市場預期多，或令市場更感到擔心。按環球業務列示的業績，企業中心業務經調整除稅前利潤11.3億元，按年大增2.23倍，表現較強。零售銀行及財富管理業務除稅前利潤3.57億元，按年少83.7%，「（表現）跌得幾緊要」。

至於該行未來業務前景，林嘉麒直言需視乎各地何時取消封關措施，相信若人流伴隨生意回復，滙控零售銀行業務或會在中期業績方面見到好轉。全年表現方面，以滙控的盈利由亞太區表現帶動，目前內地經歷新冠肺炎疫情後逐漸復甦，惟要觀望中港業務在今年第三季會否表現好些。

滙控指今年會繼續評估新型冠狀病毒疫情的影響，並檢討其財務表現和業務計劃。期內，會衡量各項中期財務目標的適切性，並於公布今年終業績或之前，重新審視其股息政策。林嘉祺指，若明年恢復派息，亦未必可回復到近年每股全年派51美仙，但「應保得住（全年）30美仙」，而以目前股價，再下試空間不大，在37至38港元水平有支持位，「今日低位（39.05港元）都有得彈」。

林嘉麒認為現股價水平，不會再跌太多。（資料圖片）

溫傑：明年滙控營運環境應復常

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，最新季績撥備大增至30億元，教他意外，反映滙控認為所面對的營運環境，比市場預期的更差，未來投資前景不理想，但隨着疫情將過去，他相信明年該行營運環境應回復正常，目前股價已經低殘，認為再下跌空間不大，但會持續一段時間跑輸大市。他指銀行股受太多經濟因素方面影響，且改用IFRS 9會計準則下，撥備勢增加，不建議考慮銀行股。