【滙豐季績】滙控首季少賺48%　減值撥備飆4倍至逾30億美元

滙豐控股（0005）公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年跌48%，至32.29億元（美元．下同），跌幅主要反映新型冠狀病毒疫情爆發對全球的影響，以及油價下跌所帶來的衝擊。市場原估計，環球經濟遭新冠肺炎疫情重創下，滙控撥備預期信貸損失（ECL）按年最多增兩倍至18.77億元，但最終季績顯示，ECL劇增4倍至30.26億元，遠遜預期。一如集團早前公布，不派發第一次中期息。

倘不計貨幣換算差額和重大項目變動，經調整除稅前利潤跌51.3%至30.42億元。至於股東應佔利潤，期內按年跌56.8%至17.85億元。

期內，有形股本回報率（ROTE）為4.2%，較去年首季10.6%，跌6.4個百分點，並較去年底的8.4%，跌4.2個百分點。

淨利息收益率1.54% 按年跌5個基點

列賬基準收入為136.86億元，跌5.1%。不計及貨幣換算差額和重大項目變動，經調整收入為133.27億元，跌5.8%。

期內滙控淨息差為1.36厘，跟去年首季及去年底持平。淨利息收益為76.12億元，按年升1.9%。惟淨利息收益率為1.54%，較去年第四季跌2個基點，較去年第一季跌5個基點。集團預料，隨着今年第一季市場利率下降的影響全面浮現，預料未來數季的淨利息收益率會出現重大下行壓力。

新加坡企貸風險 累預期信貸損失增

資產質素方面，經調整預期信貸損失為30.26億元，較去年同期5.85億元，擴闊4.17倍，而去年全年減值撥備為27.56億元。集團解釋，來自新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備。預期信貸損失準備，由去年12月31日的92億元，增至今年3月31日的111億元。

滙控普通股權一級比率（CET1）為14.6%，較去年底14.7%跌1個百分點。

應監管當局要求 不派息

滙控在季績公告指，因應英國審慎監管局要求，2019年第四季未派付股息取消，使滙控的普通股權一級比率升0.4%。今次派息取消以及滙控不派付普通股股息的決定，抵銷了盈利能力降低、匯兌變動及審慎估值調整扣減額增加的不利影響。

集團的逆周期緩衝資本規定減少33億元，主要由於英倫銀行金融政策委員會及香港金融管理局為減低疫情爆發的影響於3月立即下調其相關要求的決定。

集團行政總裁祈耀年表示，新型冠狀病毒疫情爆發對滙豐客戶造成的經濟衝擊，是導致滙控今年以來財務表現變動的主要因素。疫情導致第一季的預期信貸損失增加，拖累列賬基準除稅前利潤較去年同期大幅下跌。他又稱，極度關注滙豐員工的福祉，為了減低他們在這段艱難時期所面對的不明朗因素，已暫緩大規模裁員計劃，但會繼續推行其他改革，致力加強業務能力和精簡架構，務求於日後復甦來臨時能更有效地協助客戶。