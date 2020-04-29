渣打首季少賺29%　信貸減值飆升11倍至9.62億美元

渣打（2888）公布首季業績，除稅前利潤8.86億（美元‧下同），按年跌29%；第一季度經營收入43.35億元，按年多11%。信貸減值9.62億元，按年飆升11.33倍。

經營收入按年上升，而按固定滙率基準計算則增加15%。若不包括債務價值調整正向變動 3.58億元，收入按固定滙率基準計算增加6%。經營支出為23.68億元，按年少11%。

淨息差1.52% 按年瀉14個基點

淨息差自去年第四季度以來減少2個基點至1.52%。有形股東權益回報下降100個基點至8.6%。普通股權一級資本比率13.4%，符合13至14%的中期目標範圍之內，自2019年第四季度以來減少45個基點。每股盈利減少2.3仙或8%至25.4仙；今年第一季度回購及註銷4,000萬股股份。

淨利息收入按年減少4%，淨息差按年減少14個基點抵銷了增量的交易。美國聯儲局3月將其基準利率總共下調150個基點的決定及其他央行採取的行動，估計會對集團今年的收入產生額外6億元的影響。

集團指，去年變更其會計政策，以呈報對第三階段風險承擔的未決利息。這導致第三階段風險承擔及撥備總額增加，而第三階段資產淨值無變化。過往期間的餘額已重列。

新冠病毒擴散致信貸減值飆

對於信貸減值大增，集團解釋，主要是由於新冠病毒迅速擴散帶來的經濟影響所致。第一及第二階段減值增加3.88億元至4.51億元，約一半按模擬情況計算，另一半來自管理層額外撥加。第三階段減值增加4.9億元至5.05億元，約50%來自兩項不同市場及行業的風險承擔。

今年第一季度第三階段及信貸等級12風險承擔總額增加2%至92億元；早期預警增加超過一倍至115億元。今年第一季度的風險加權資產為2,730億元，增加90億元或3%，大部分歸因於新型冠狀病毒的影響。

渣打指，本季度資產質素降低，主要反映新型冠狀病毒的影響。

集團指，本季度資產質素降低，主要反映新型冠狀病毒的影響。病毒迅速傳播已導致經濟預測顯著降低以及地緣政治不穩定性上升。鑑於情況的不斷發展，集團依然保持警惕，並對其組合進行定期審核及壓力測試，以幫助識別及緩解可能出現的任何風險。

信貸減值增加8.78億元至9.56億元（基本表現數值）。第一階段和第二階段減值增加3.88億元，其中約一半按模擬情況計算，其餘則為就模擬情況未計及的宏觀經濟前景惡化而作出的管理層額外撥加。第三階段資產減值增加4.9億元，其中近一半的增加與企業及機構銀行業務兩名客戶有關，兩者的行業並無關連。其他減值為1.54億元的信貸，主要是由於撥回先前減值的資產，部分被飛機相關減值支出抵銷。

新加坡區信貸減值飆5倍 達2.87億元

若從主要市場基本表現而言，今年第一季度，以新加坡區信貸減值最多，達2.87億元，按季多5.1倍。

渣打今年第一季度新加坡區信貸減值達2.87億元。

集團展望，預期疫情過後市場逐步復甦，全球大部分地區第二季度的經濟增長率將大幅收縮，於今年下半年才漸漸走出衰退，並很有可能由渣打業務網絡內的市場所帶領及推動。個別市場的復甦速度將在很大程度上取決於政府刺激經濟措施和放寬限制政策的有效性，以及病毒本身的傳播情況。渣打已準備好應對較長期的市場嚴重失調，並將繼續支援客戶及員工，同時好好管理風險、資本及流動性。

疫情或致進一步減值 冀今年總成本控制在百億以下

病毒迅速擴散主要影響了本集團三月份的業績，但年初幾個星期的強勁業務勢頭一直延續到第一季度，集團幾乎所有產品的整體收入均實現正增長。撥備前的經營溢利顯著提高，收入（不包括債務價值調整正向變動3.58億元的影響）增速快於成本增速。基本溢利下降乃由於信貸減值部分受宏觀經濟前景惡化影響而大幅增加。

集團稱，無法可靠地量化病毒擴散對集團未來財務表現的影響，但疫症對全球經濟的影響很可能會導致進一步減值，並可能影響收入、風險加權資產和可能產生的成本。集團正仔細監控有關情況，致力運用其強健的資本和流動性支持客戶及經營所在的社區渡過危機。

由於病毒擴散帶來了巨大的經濟不確定性且利率顯著降低，集團致力透過各種措施，包括預留較少的浮動薪酬、減少及重定非必要投資支出的優先次序及暫停新的招聘，目標是將今年全年總成本（不包括英國銀行徵費）控制在100億元以下。

集團指，正謹慎管理成本，竭盡全力保障就業。取消派發去年末期股息及排除考慮本年度中期股息是艱難的決定，這是為了應對非常特殊的情況，以確保集團有更多資本來支持個人、企業及集團經營所在的社區渡過這段困難時期。