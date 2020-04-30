中國首季手機銷量跌幅空前　華為份額逆市增長

市場調研機構Counterpoint Research於4月30日發佈的最新報告稱，中國第一季度智能手機銷量大跌22%，跌幅空前。新冠疫情的爆發迫使蘋果、小米等各品牌關閉門店，並造成全國出現供應瓶頸。

據中國媒體硅谷分析獅4月30日報道，報告顯示，華為是唯一一個在第一季度實現銷量增長的智能手機廠商，增長了6%，達到2,870萬部，超過排名第二和第三的vivo和OPPO之和，vivo下滑27%，OPPO下滑30%。而小米銷售量大跌35%，在前五大品牌中表現墊底。

第一季度手機銷售慘淡，5G成唯一亮點。（新華社）

Counterpoint追蹤銷售流通數量後估計，蘋果的iPhone銷量下滑約1%；該數據更接近消費者實際購買量，而非出貨或生產量。

具體到市場份額上，華為（包含榮耀）手機在中國市場份額創新高，上升到近40%（實際是39%），相比去年同期提高了10%（相比去年第四季度提升了2%），而vivo和OPPO對應的市場份額分別是18%和17%，兩者相比去年同期都減少了2%。

蘋果和小米分別排名第四和第五，一個市場份額是10%，而另外一個是9%，而從目前中國市場的格局來看，華為、vivo、OPPO、蘋果、小米這五大廠商總佔比為93%，壟斷地位進一步加強，這對於魅族、三星這樣的廠商來說，想要重新逆襲難上加難。

5G智能手機銷售量 按月增長近120%

Counterpoint分析師Ethan Qi評論了關於疫情期間智能手機廠商的競爭格局：蘋果和華為集團都設法將市場份額增加，華為智能手機的銷售按年增長6%，iPhone的銷售僅下降了1%，明顯超過了2020年第一季度的整體市場。

Counterpoint的分析師指出，在中國5G商業化後的6個月內，5G智能手機銷售的滲透率超過了2020年第一季度為15%。5G智能手機的銷售量按月增長近120%。華為貢獻了第一季度5G手機總銷量的一半以上，其次是vivo，OPPO和小米。

行業分析師普遍認為，隨着中國經濟活動的繼續增強，預計到2020年該市場的5G出貨量將繼續大幅增長。