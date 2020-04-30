TCL 10L 四鏡配超大芒上市速試：平價抵玩手機正常發揮

TCL 作為電視品牌算是廣為人知，但在手機製造方面就尚算新丁，上年尾時推出的 Plex 以平價攻市場，反應一般但卻無阻他們在香港發展的計劃。 在 5 月 5 日，TCL 就即將在香港推出下一部新作 TCL 10L，定位甚至設計都與 Plex 差不多，定價＄2899，是今季平價機選擇之一。

延續 Plex 設計機身

TCL 上次推出的作品 Plex 以多鏡頭及靚屏幕為賣點，10L 的策略基本一樣，只是今次 TCL 10L 在鏡頭組成上就有所不同，整體手感的分別不算大：

+ 5 + 4 + 3

TCL 10L 內置的處理器為中階的 Qualcomm Snapdragon 665，介面方面就用上了 TCL 自家 UI，操作體驗與純正 Android 分別不大。

TCL 為旗下手機加入的「智能鍵」，為 10L 的操作多了一點變化，但除此之外沒有太多值得一提的功能（蔡浩騰 攝）

相片試拍

TCL 10L 對比 Plex 的最大分別出於鏡頭之上，主鏡頭依然是大家見慣見熟的 4800 萬像素 Samsung GM1 感光元件，另外還有 800 萬像素超廣角鏡、200 萬像素的微距鏡頭以及另一支用來測距的輔助鏡頭。

在三支可以拍攝相片的鏡頭當中，主鏡、廣角鏡的表現屬於中上水平，只是微距鏡其實作用不大，而質素也實屬一般：

主鏡頭試相

+ 6 + 5 + 4

超廣角鏡頭試相

+ 2

微距鏡頭試相

速試後評：的確平價，但定位有點尷尬

TCL 10L 難以稱得上是驚為天人之作，但在設計、表現都算中規中矩的情況下，實在很難對一部＄3000 以下的中階機種再作什麼要求。

然而 TCL 10L 太多地方與 TCL Plex 都太過相似，連上手感覺都實在難分軒輊，但 TCL Plex 卻比其更平價，如果貪圖便宜的話，TCL Plex 會更為吸引；如果是追求性能的話，TCL 稍後還會有一部規格更強一點的機種抵港，如果可以等的話，不妨耐心等多一等，到時比較過後再作決定。