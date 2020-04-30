新iPhone SE適用！手機影相教學iOS照片JPEG、HEIF、PNG格式轉換

iPhone新機如iPhone 11、Pro及新SE 2020，相片預設格式已改為更慳位HEIF，過電腦執相或傳給朋友時就發現不是舊時見慣的JPG或JPEG，而有時收別人的照片卻是JPEG，到底為何會有不同格式？如果想自行轉做JPEG或PNG又該怎做？其實這都是很簡單的設定問題，看完本文就會一清二楚。

iPhone照片設定JPEG教學

iPhone為縮小照片的MB數而起用了HEIF格式，但兼容式始終不及JPEG。

HEIF格式是iPhone近年使用的高效率照片檔案，用意是縮小照片的MB數，令手機能收藏更多靚相。不過這有可能令用家在傳輸或備份照片到電腦時有所不便，如果轉為常用的JPEG則較好，而iPhone本身的設定內已有這個功能，讓用家拍照後直接儲存為JPEG圖片，步驟很簡單。（點圖看設定教學：）

手機JPEG、PNG圖片轉換

除了HEIF的問題，也有不少用家發現如果是屏幕截圖會儲存為PNG，同樣地為方便傳輸到電腦，PNG及JPEG圖之間的互相轉換如果能在手機內完成便好，雖然iPhone本身沒有這個功能，但其實只要一個極簡單的免費APP「JPEG,PNG, Image file converter」就能做到，而且操作只是按一個按鈕非常容易！日後大家使用iPhone影相就不怕格式的問題了。（點圖看使用教學：）