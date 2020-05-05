零售協會：限聚令下4月消費氣氛更差　點名批地產商後減租未改善

零售市道持續蕭條，3月的零售業總銷貨值的臨時估計為230億元，按年跌42%。零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月份銷貨值回到2008年水平，實際情況較首兩個月更嚴峻，而政府於3月底推出「限聚令」後，會員反映對業界有中度至嚴重程度影響，導致4月消費氣氛更差，包括客人購物單價減少、消費更趨審慎、周末生意差過平日等。

謝太認為，即使政府放寬限聚令，惟不代表市民消費意欲變好，本港經濟及失業情況轉差，業界依賴本地消費，會員預期5、6月市況並無太大改善，有個別行業如家居用品及個人護理會因季節性因素而改善，協會維持上半年零售銷售錄得三至五成跌幅的預期，又認為下半年若本地經濟未有好轉，零售市道復甦仍言之尚早。

早前協會曾點名指出本港五大地產商的租金紓緩措施不足，謝太表示，在調查公布後減租情況沒有太大改善，業主普遍的減租幅度為一至三成，採取「擠牙刷」方式減租，部分未通知4月份的租金安排，情況不太理想。

早前網民發起「五一黃金周」支持黃色經濟圈，問到是否會對連鎖零售商造成打擊，她稱因數據不足而未能回應，希望零售商可滿足客人需要，免受政治影響，又希望市民選擇購買自己喜愛的產品，支持本地消費。