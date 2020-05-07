李小加：明年10月約滿後不再續任港交所行政總裁

港交所（0388）行政總裁李小加宣布，今天通知董事會擬於現時合約2021年10月底屆滿後，不再重續集團行政總裁合約。李小加承諾繼續領導港交所直至該日期或之前（至繼任者任命之時）。

港交所成立了由主席史美倫、董事阿博巴格瑞、席伯倫及洪丕正組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序。

史美倫表示，衷心感謝李小加過去10年中的傑出領導及對香港市場的貢獻，感謝他盡量付出時間來確保公司順利過渡。董事會有信心他的繼任過程將順利有序，而集團擁有堅實的基礎。

李小加：相信港交所一定能夠戰勝挑戰、乘風破浪

李小加在港交所今年首季業績內，指出「在這個非常時期，我們的工作重點主要是確保我們金融市場繼續正常運作、公平有序和充滿韌性。儘管近期市場面臨巨大的波動和不確定性，香港交易所第一季度在現貨、衍生產品及商品方面的主要業務仍表現良好，滬深港通及債券通本季成交額同創新高，新上市公司達39家，令香港交易所2020年第一季度新上市公司數目居全球交易所首位。」

他又表示，受宏觀經濟環境的影響，全球投資組合估值大跌影響港交所投資收益，但已採取相應風險管理措施，並繼續降低集體投資計劃的風險。而《戰略規劃 2019-2021》進展順利，將做好準備把握未來機遇，同時也會控制好成本及風險。他相信，港交所一定能夠戰勝挑戰、乘風破浪。

李小加於金融業擁有逾20年經驗，出任行政總裁一職後，推動多項戰略，包括大力推動中港證券市場的互聯互通，分別於2014年及2016年，通過「滬港通」及「深港通」等措施。

他亦於2012年，以近14億英鎊收購倫敦金屬交易所（LME）、 2013年成立場外結算公司、將港交所業務擴充至定息產品、貨幣及商品業務領域。去年「出手」，以296億英鎊作價收購倫敦証券交易所（倫交所），最終不獲倫交所股東及董事會支持而告終。

曾任《中國日報》編輯記者

李小加未踏足金融業前，曾涉足傳媒行業。他1984年畢業於中國廈門大學，取得文學士學位（英國文學），赴美深造前曾是渤海油田石油工人，亦於1984至1986年間，曾任英文《中國日報》的編輯記者。

1988年他獲美國阿拉巴馬大學新聞系碩士學位；1991年取得紐約哥倫比亞大學法學博士學位，曾於紐約的達維（Davis Polk & Wardwell)）與布朗伍德 （Brown & Wood)）律師事務所執業。

1994年加入美林證券後出任中國區總裁；2009年10月加入港交所前，為摩根大通中國區主席。