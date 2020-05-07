李小加曾稱「內地股市是全球最安全」　港交所行政總裁金句回顧

港交所（0388）行政總裁李小加宣布，今天通知董事會擬於現時合約2021年10月底屆滿後，不再重續集團行政總裁合約。李小加擔任港交所行政總裁長達十年，期間炮製出不少「金句」，例如曾經形容「內地股市是全球最安全的市場」，令人印象深刻。

李小加於金融業擁有逾20年經驗，出任行政總裁一職後，推動多項戰略，包括大力推動中港證券市場的互聯互通，分別於2014年及2016年，通過「滬港通」及「深港通」等措施。

他亦於2012年，以近14億英鎊收購倫敦金屬交易所（LME）、 2013年成立場外結算公司、將港交所業務擴充至定息產品、貨幣及商品業務領域。去年「出手」，以296億英鎊作價收購倫敦証券交易所（倫交所），最終不獲倫交所股東及董事會支持而告終。

內地股市

李小加在任行政總裁長達十年，曾爆出多句引起社會熱議的金句，如2015年內地股市曾暴瀉，李小加出席一個公開活動上稱，「內地股市是全球最安全的市場」。

反修例事件

去年6月香港爆發「反修例」示威，同年8月，李小加評論香港局勢，稱希望「港人治港」，不想見到「港人亂港」，並解釋，「打砸搶衝」、訴諸暴力即是亂港，和平遊行表達意見而非亂港。

他又指「暴力永遠把我們的夢想帶到愈來愈遠」、「Enough，time to think」。當時有傳解放軍將介入示威事件，他表示，本港治安應由警隊解決，解放軍駐軍任務是為維護領土完整、抵禦外敵，不應參與本地事務。

李小加出席一個公開活動上稱，「內地股市是全球最安全的市場」。（資料圖片）

「一國」、「兩制」 缺一不可

港人對基本法《23條》有介心，亦擔心「一國兩制」走樣。去年11月，李小加於英國出席倫敦金屬交易所周年晚宴時，形容「一國兩制」在執行之初出現「根本缺陷」（Fundamental flaws）。

期後他澄清自己並非批評一國兩制，但認為在制度實行之初，「一國」的保障與「兩制」的落實應當一同進行，如基本法《23條》立法無法落實，中央肯定會對香港普選缺乏信任。

今年一月，他更發表網誌，直言，一國兩制是香港成功的保證，「一國」與「兩制」相輔相成、缺一不可，「香港人若不清醒認知，就會自暴自棄、走入末路；內地朋友若不清醒認知，就有可能感情用事，將孩子與洗澡水一起潑掉。」

李小加於英國出席倫敦金屬交易所周年晚宴時，形容「一國兩制」在執行之初出現「根本缺陷」（Fundamental flaws）。（資料圖片）

中美貿易戰

2018年10月，中美貿易戰正打得如火如荼，李小加用婚姻比喻中美關係，指這對夫妻進入了「七年之癢」，兩國關係不只關係到兩個國家的命運和兩國人民的利益，也影響著全球其他國家和未來子孫後代的福祉，雙方不應隨隨便便說離婚。

港交所棄購倫交所

2019年10月，港交所計劃收購倫敦證券交易所，形容為「倫港世紀聯姻」及「羅密歐與茱麗葉」，其後遭到拒絕後，他表示「人家訂婚在前，我們提婚在後，肯定是有反應的，能夠理解。我們來得晚了一點，就要繼續努力。」

互聯互通

李小加在任期間，其中一項最具標誌性的工作，正是實行了打通南、北資金的「互聯互通」。滬、深港通推出後，李小加多次接受訪問，均以「建橋者」去比喻自己在「互聯互通」上的角色，直言不太在意滬港通交投表現。

2018年4月港交所才修改上市規例，阿里巴巴次赴港第二上市，李小加直言，「以前（中概股）有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」（資料圖片）

同股不同權

2014年4月，因港交所不允許同股不同權架構，拒絕阿里巴巴在港上市，至2018年4月港交所才修改上市規例，對同股不同權開綠燈，小米集團（1810）成為香港首家以這種方式上市的企業，後來者包括美團﹙3690﹚及近日再次赴港第二上市的阿里巴巴。

自始市場人士相信，中概股回流將成市場趨勢，李小加直言，「以前（中概股）有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」

減持港交所

2020年1月，他自上任近10年來首次減持港交所股份，套現逾1.6億元，他談及時推諉是妻子提議他這樣做，並稱呼她為「家中的另一位主席」。

新冠肺炎疫情

2020年2月，他指疫症底下香港市場的交易活動活躍，並指「一生能夠經歷一兩次『 這種事情』，是一種人生寶貴的經驗。」