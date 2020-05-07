海港城、時代廣場推1億消費券　於任何實體商戶消費滿800元可換領

九龍倉置業 (1997) 旗下海港城及時代廣場為谷銷售，舉辦全港性消費獎賞計劃，凡18歲或以上的市民，以信用卡於全港任何實體零售及餐飲商戶消費滿指定金額，可換領100元消費券，最多可換領4,000元消費券，適用於兩個商場的參與商戶，活動時間由5月11至17日舉行。

海港城方面，市民於全港任何單一零售及餐飲商戶消費每1,000元，便可換領兩張50元的購物及美食消費券，消費每1萬元，可額外獲得兩張300元消費券。至於時代廣場，於全港任何單一零售及餐飲商戶消費每800元，便可換領兩張50元的購物及美食消費券。任何增值之單據、購買現金券/禮券/禮品卡之簽賬交易、購買會籍及貨品訂金均不適用於此活動。

消費券有效期至2020年6月14日，適用於海港城及時代廣場的參與商戶和餐廳，消費每滿HK100元可使用50元消費券一張，每次最多可使用10張；消費每滿900元可使用300元消費券一張，每次最多可使用4張。

海港城及時代廣場每日換領名額各2,000個，為期一星期，每位市民可於各商場換領消費券各一次，該批消費券總值1.12億元，預期計劃能為市場創造約14億元銷售額，同時為海港城及時代廣場商戶帶來約3.8億元營業額。為避免大量人群聚集，市民必須先於網上註冊、登入及下載消費券電子換領證，再於商場領取當天派發的號碼籌換領消費券。