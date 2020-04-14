新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港的累積確診個案已超過1,000宗，港府推出多個減少人群聚集的措施，望市民能夠留家抗疫。旅遊區、商業區人流大大減少，零售業進入冰河時期。 《香港01》記者近日到尖沙咀、銅鑼灣及中環等區大型商場視察，一向名牌林立的海港城，國際名牌Valentino近日租約期滿離場，場內最少有52個「吉舖」。三樓「吉舖」最多，有達20個。時代廣場也有約15間吉舖。有關商場未回覆查詢。 香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，尖沙咀、銅鑼灣等商業區主打旅遊消費，現時疫情未現曙光，商業調整實屬正常，「暑假前即6月底有多三成店關閉都算為正常，無低估！」

新冠肺炎｜海港城Valentino結業 全場吉舖52間 多區名店紛棄租

新冠肺炎｜海港城童裝鞋店向業主交鎖匙棄舖 店內違下物品無帶走

海港城Valentino萬呎巨舖結業，「吉舖」已以黑木板包圍，但仍見到Valentino名字。（高仲明攝）

Valentino撤出海港城萬呎巨舖

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，由本港出現首個案至今已達差不3個多月，疫情嚴竣，學校停課已‵三個月，不少打工仔「在家工作」，餐廳要臨時關門，除了購買日用品及食物外，不少人減少外出，零售業大受影響。意大利名牌Valentino撤出海港城萬呎巨舖後，原址已以黑木板包圍，職員仍在店內收拾細軟，準備離場，附近亦有兩間「吉舖」。

《香港01》記者於本月7日到現場視察，發現場內幾乎各層均出現「吉舖」。

海港城VALENTINO於地下的原址以黑木板包圍，職員仍在店內收拾細軟，準備離場。（梁煥敏攝）

海港城童2樓及3樓「吉舖」較多

現場所見，大部份未營業的店舖均以印有「Coming Soon」的圍板包圍，地下名牌童裝區的「吉舖」比較嚴重，約200米範圍已有7間店舖「閉門」，部份亦貼有臨時關門啟示，其中一所雪糕店早於2月已暫營業。另外，商場3樓的「吉舖」較多，有達20間，當中括有的鐘錶店、時裝店及電器店，部份為近日關門，並貼有「New Shop Coming Soon」（新商店即將開幕）木板。

商場2樓亦有達18間「吉舖」，其中一所近月關閉的店舖位置，商場已改為電視熒幕廣告牌。而最少三間場內食店已暫時關門，大部份現有商店亦提早休息，每逢晚上8時後走過，也感到頗為冷清。

新冠肺炎疫情持續多月，尖沙咀海港城近日「吉舖」處處，一共有約52間。（高仲明攝）

+ 10 + 9 + 8

1881 Heritage TIFFANY艦店3月底結業

同位於地面的國際名店HERMES及DOLCE & GABBANA，現暫停營業，進行內部裝修。

此外，商場一樓及四樓的面積較細，分別有3間及1間「吉舖」。商場方面有推出吸客優惠，包括泊車及購物折扣。

另一名店TIFFANY & CO.位於尖沙咀1881 Heritage商場內的旗艦店，面積近4,000平方呎，則於3月底租約期滿時結業，未有行使優先續租權，正式結束該店11年的營運。這所巨舖以湖水藍色木板圍封，有報道指該舖位高峰期月租超過400萬元，即呎租逾1,000元。

下午時份，尖沙咀海港城人流不再，顯得冷清，只見店員不見顧客。（高仲明攝）

尖沙咀海港城內，商場在已結業店位改為熒幕廣告位置。（梁煥敏攝）

+ 6 + 5 + 4

時代廣場現15間吉舖 羅素街亦有兩間

另外，銅鑼灣時代廣場的情況也不好，扶手電梯上到2樓和3樓店舖仍在營業。從4樓開始，一直到9樓，共有15間吉舖，另仍有部分店舖拉閘未營業。利園1期至3期的商業部分，亦都有一兩間吉舖和部分商舖未營業。過往名店最多的羅素街，亦出現兩間吉舖，當中有一間原本是金舖，目前圍起圍板裝修；雷達錶旗艦店也拉閘關門，暫停營業至另行通知，提醒客戶則可前往尖沙咀店選購。

此外，名店林立的中環，當中太子大廈地舖名店Chloé已經關舖，詢問禮賓部指「無開啦，搬走咗」，其官網亦沒有列出太子大廈分店；1樓的珠寶店K.S. Sze & Sons店內則貼出通告指暫時關閉到另行通知；置地廣場內內衣店Embark Form也暫時關閉。

位於尖沙咀新港中心（Silvercord）的IT旗艦店，剛於上周結業，商場已圍封原店舖。

銅鑼灣時代廣場4樓開始，一直到9樓，共有15間吉舖，另仍有部分店舖拉閘未營業。（高仲明攝）

+ 19 + 18 + 17

冼日明：驚安之殿堂​企穩有原因

中文大學商學院客座教授冼日明表示，尖沙咀、銅鑼灣等傳統旅遊區，不少名店以旅客消費為主要收入來源，現時疫情未現曙光，旅遊業恢復遙遙無期，歐美等地區較香港遲受疫情影響，內地旅客又未能來港，一切更加難以計劃，商業調整實屬正常，不少商家會關閉成本高、盈利無前景的店舖，「而家疫情都唔見『出口』，又唔知幾時完，相信未結業嘅，一係未到租約期滿，一係實力夠厚。」他估計疫情在未來一至兩個月內未能減卻，「暑假前即6月底有多三成店關閉都算為正常，無低估！」

他續說，現時各行業亦受到疫情所影響，坦言是「鬥長命」，未來兩三個月能夠站得住的，相信是本身公司「底子厚」，部份店則可能為減少規模，以剛剛關閉一旗艦店的服裝店「I.T.」為例，冼認為主要是開源節流，縮減規模。冼續說，位於住宅區客路以普羅大眾為主，影響相對較細，或未見太大影響，又以日資超級市場「驚安之殿堂」為例，只要令市場接受，留得住主要客路，可突為而出。

冼日明又指，今年6月較能明顯反因疫情的影響，現時所反映的言之尚早，但認為市場會有經濟調整，只把握機會，危中有機，「到時可能易啲請人，租又可能平啲，裝潢又平啲，睇準去開店就會賺啦！」但強調現時疫情嚴峻，勸告不要急一時回復所有商業行動，怕因增加人流，令疾病「不能斷尾」損失更大。