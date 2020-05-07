李小加回應選特首：你們可能覺得我的心臟很強大吧

港交所（0388）下午舉行業績電話會議，宣布明年約滿不續任的行政總裁李小加成為焦點，屢次被問到未來去向。他又多次被問到會否參加特首選舉，到最後才簡短回應：「你們可能覺得我的心臟很強大吧」。

李小加今日通知董事會，擬於2021年10月底約滿時不續約。他今日在港交所業績電話會議指，過去10年為人生最精彩、激動及自豪的10年，並形容港交所是一間夢公司，有一群追夢的人，而很多夢想已經實現，亦要追求新夢想，期望新接班人可以保衛已經實現的夢想，及追求新夢想。

李小加指，永遠有正確時間做正確的事，又指何時收官是憑感覺走。他說，暫時未想到離任後做甚麼，又打趣可能會打造一支足球隊，又指他父輩一代，這個年紀是差不多退休，但他更希望被劃分成中年，甚至是「高級青年」，不會是「過回家弄兒孫的退休生活」。

查史美倫在股東會再次感謝李小加於港交所的一貢獻。（直播截圖）

史美倫：李小加不續約與競購倫交所失敗「完全無關」

港交所主席史美倫指，李小加不續約與去年收購倫敦交易所失敗，「直接講係完全無關」，但未有回應董事會有否挽留李小加，指合約還有18個月時間，未啟動相關程序，而董事會知道李小加有自己決定，亦非常尊重對方的決定。

她又提到，招聘行政總裁會考慮所有合適人選，無論內部、外部，香港人及外國人，最重要是看經驗及是否符合要求，又指自己11年前也有份遴選李小加，可說是有經驗。