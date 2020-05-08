美股高收可以再上高峰？　美銀美林分析師﹕或再次出現大調整

美股周四（7日）高收道指漲逾200點，納指抹去2020年跌幅。但是市場分析認為美股仍會下跌，美國經濟前景不樂觀。

道指上漲211.25點，報23875.89點；納指漲125.27點，報8979.66點；標普500指數漲32.77點，報2881.19點。其中，納指在2019年12月31日收於8972.60點；自2020年3月23日跌至近期最低位6631.42點以來，該指數已上漲35.4%。

值得一提的是，本週距離今年11月的美國大選恰好還差半年，根據數據分析平臺Kensho的計算。在不計算2008年的情況下，過去七次美國大選前六個月裏標普500指數平均上漲3.99%，道指平均漲2.64%。

疫情之下，美國部分州開始重啟經濟，大型購物中心重新開張，兩名婦女走過「社交距離」標誌。(AP )

可是一直看淡美國股市的美銀美林分析師本傑明·鮑勒（Benjamin Bowler）在同日發表報告，指出如果從歷史上來看，美國股市在不遠的將來還將有一次大幅度回調。

美銀美林認為，如果把4月29日標普500在盤中創下的2955.1點最高水準作為參考的話，標普500接下來的下跌將是「教科書式的」。目前，標普500的市盈率達到20倍，雖然還不是最高，但也是1986年以來能排進前10%的水準；自1986年以來，該指數僅在互聯網泡沫時期出現過高於20倍的市盈率。

數據方面，美國勞工部最新數據顯示，截至5月2日當週，美國初請失業金人數為316.90萬，預期值300萬，前值383.9萬。美國至5月2日當週初請失業金人數連續5周下降。截至5月2日當週，美國的初請失業金人數四周均值為417.35萬，前值503.3萬；截至4月25日當週的續請失業金人數為2,264.70萬，預期1,980萬，前值1,799.2萬。

美國最新申領失業失濟人數逾3000萬

美國初請失業金人數在過去6周累計達到3,031萬，已經是過去50多年中最糟糕五周數值的1美國初請失業金人數在過去6周累計達到3,031萬，已經是過去50多年中最糟糕五周數值的12倍以上。

新型冠狀病毒肺炎疫情對美國經濟、尤其是勞動力市場造成了嚴重的影響。幾乎可以肯定的是，即將在5月8日發佈的非農就業報吿將更為「慘烈」。接受調查的經濟學家預計，美國4月將失去2,130萬個工作崗位，失業率將從上月的4.4%激增至16%。

消息面上，一些美聯儲（Fed）官員5月7日表示，儘管各州放鬆了為應對冠狀病毒疫情而實行的限制措施，但他們預計美國經濟活動不會迅速反彈。

明尼阿波利斯聯儲行長尼爾·卡斯卡利（Neel Kashkari）表示：美國經濟的短期前景暗淡，實際失業率為23%至24%。他表示，很難看到經濟迅速反彈，應該制定一個更為漸進的復甦計劃。

三藩市聯儲行長戴利（Mary Daly）表示，預計2020年美國GDP增速將為負值，所有人都認為美國經濟不會出現V型復甦。