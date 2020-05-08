【新冠肺炎】英倫銀行料上半年經濟收縮30%　失業率將見8%

新型冠狀病毒肺炎疫情對歐盟乃至全球各經濟體均帶來了巨大沖擊，阻礙了經濟社會正常運行。

英倫銀行周四（7日）公布議息結果，維持基準利率在0.1%不變，並維持6,450億英鎊債券購買規模不變，符合市場預期。

該行還表示，受新冠肺炎疫情影響，預計2020年上半年英國GDP將萎縮30%，全年GDP將萎縮14%，失業率將飆升至8%，通脹率將降至0.6%，但這將取決於疫情封鎖措施持續多久。

英國新冠肺炎死亡人數居歐洲首位。圖為5月5日，英國劍橋皇家帕普沃斯醫院的重症監護病房。 ( AP)

英倫銀行行長安德魯·貝利（Andrew Bailey）表示，經濟不會很快恢復正常。他說，這次經濟下滑是「前所未有的」，即使解除社會隔離措施，消費者仍會保持謹慎。只有到2021年夏天，人們的活動才能完全恢復。貝利還說，他預計新冠肺炎疫情帶來的永久性損害將「相對較小」，經濟復甦的速度「可能比全球金融危機的回升要快得多」。

無獨有偶，與英國關係「曖昧」的歐盟（EU）也面臨著新冠肺炎危機。歐盟委員會5月6日公佈了春季經濟展望報吿稱，儘管歐盟及成員國均採取了一系列政策措施應對疫情，但2020年的歐盟經濟面臨「歷史性衰退」。

根據歐盟委員會的預測，2020年歐盟27國的GDP或將下跌7.4％，預計至2021年有望回升6％。

歐洲央行（ECB）副行長德金多斯（Dekindos）於周四向歐洲議會就歐洲央行2019年年度報吿做說明。報吿顯示，2019年歐元區經濟增速放緩至1.2%；全年平均通脹率1.2%，較2018年低0.6個百分點；失業率降至7.6%。

德金多斯表示，如果當前刺激規模無法滿足歐元區需要，歐洲央行隨時準備進一步調整貨幣政策措施。他指出，受新冠肺炎疫情影響，經濟形勢變化充滿不確定性。歐洲央行將繼續密切關注其發展，並比以往更堅定地推出有利於歐元區所有國家和經濟部門的融資條件。與此同時，德金多斯呼籲各國加大財政應對措施的力度，攜手應對危機。