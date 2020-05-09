任正非談裁員：裁掉1100名項目財務是鼠目寸光

華為創辦人、CEO任正非據報對公司項目財務人員遭裁減，表示不滿。又指不能忽視人才的培養，不能輕易裁員，財經人員只有經過螺旋循環，將來才能接管崗位。

內地媒體澎湃新聞報道，在華為內部論壇「心聲社區」上，貼出一份名為「任總在平台協調會上關於代表處CFO定位的講話」的總裁辦文件。這份文件的發佈時間為4月28日。

任正非於講話中表示，華為招聘大量的優秀員工，加入項目財務（PFC）的工作，是為了培養未來的接班人，PFC在高潮時候曾達到1,700人，其中有大量外國名校畢業的博士、碩士。「我正高興過幾年我們就具有提升財務專家、幹部的資源基礎了。突然幾年前一陣寒風吹，不知誰裁掉了1,100人，讓我生氣不已。」

華為在5G等領域取得的成就與招攬了大批人才密切相關。（新華社）

按任正非的說法，華為PFC是公司高智商的財經人員，進入項目後，就開始懂業務，知道華為是幹什麼的、怎麼幹、怎麼樣才能幹好。從核算開始，經過預算、計劃、項目管理，墊好人生的第一塊磚。在任正非看來，PFC做得好後，一、二年後可以做大項目CFO（首席財務官）或小項目CEO（首席執行官），真正弄懂弄明白基層的具體工作，怎麼幹、怎樣幹、怎麼把它做好。將來升至機關，不至於是「空軍司令」。

「公司為什麼管理隊伍這麼龐大，會議這麼多、會議又長，而且又議而不決，就是因為會議主持人沒有實踐經驗、心中無數、能力太低，所以不能擔責；發出去的文件又不合符實際，給一線增加負擔，這些都是沒有一線實踐經驗造成的。我們的PFC螺旋式上升，優秀的逐漸走上管理崗位。基層CFO將來可以接替機關一些重要崗位的工作。」任正非在「關於代表處CFO定位的講話」中這麼表示。