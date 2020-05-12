沙特額外減產無助穩油價　布油續跌逾4%

儘管沙特阿拉伯宣布將採取額外減產措施以支持油價，國際原油期貨價格5月11日依然收跌。紐約期油（WTI）跌2.43%，收於每桶24.14美元。與此同時，布油則跌4.4%，收於每桶29.60美元。

沙特能源部發通吿稱已向沙特國家石油公司——沙特阿美石油公司發出指示，6月起將在產油國減產協議規定減產份額的基礎上，每天「自願」額外減產原油100萬桶。

沙特能源部的通吿顯示，實施「額外自願減產」之後，最終產量將達到每天749.2萬桶。此前，沙特能源部曾指示沙特阿美石油公司，將5月原油產量下調至約每日850萬桶。沙特能源部的通吿顯示，實施額外減產旨在推動產油國遵守此前達成的減產協議以進一步穩定全球石油市場。

統計數據顯示，如果沙特在6月實現額外減產，每日749.2萬桶的產油量也將成為沙特2004年以來的原油產量最低值。

新型冠狀病毒肺炎導致全球石油需求量下降，庫存大增。圖為，美國俄克拉何馬州庫辛的原油儲存設施。（視覺中國）

Rystad Energy石油市場資深分析師羅德里格斯（Paola Rodriguez Masiu）表示，這些額外減產可能讓全球存儲空間不會被耗盡，但額外的減產不會重新平衡市場。這肯定會減輕存儲設施的壓力，為油市未來需求回升提供緩衝。」

華爾街見聞的報道稱，沙特此舉是迫於美國的壓力。早前美國官員稱，美國正從沙特撤出「愛國者」導彈防禦系統，並考慮減少在沙特的其他軍事能力。這一行動被解讀為對沙特的「敲打」，要求其減產石油，提振國際油價。

此外，報道指出，隨著石油戰日益危及美國能源行業利益，美國總統特朗普（Donald Trump）開始考慮使用關稅大棒。有消息指出，特朗普和石油大亨們討論對石油行業的潛在援助，包括對從沙特阿拉伯進口到美國的石油徵收關稅，以及放棄一項要求使用美國船隻在美國各港口之間運輸包括石油在內貨物的法律——《瓊斯法》。