宏利冀年底向強積金成員推退休後投資方案

積金局早前就退休後投資方案向強積金受託人提出產品開發原則。宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，計劃在強積金平台推出回報能夠跑贏長期通脹的嶄新方案，讓成員在退休後繼續投資並定期提取收益，目前已從積金局取得原則性批核，正向證監會索取最後批核，冀今年底能向退休後市場推出產品。

吳清發指，希望屆時推出的產品，既可助成員做到追長期通脹外，亦能向成員提供到額外、且穩定的淨收益，故該產品內的投資組合料會是多元化，當中較大比重是投放於風險級別屬中至高的環球投資級別企業債券（I-grade bond, investment grade bond）。

「退休後」強積金市場潛力920億元

宏利香港3月底至4月初成功訪問1,021名25歲或以上市民，受訪者普遍預期退休時的累積儲備達397萬元，以受訪者的預期退休年齡63歳、港人平均壽命為85歳計算，要維持22年的退休生活開支，他們退休後平均每月可用開支約為15,000元。52%受訪者預期退休時沒有足以應付舒適退休生活的儲備。

表明不會在退休時一筆過提取強積金累算權益、或尚未決定退休時怎處理強積金權益的受訪者，合佔59%。宏利推算，「退休後」的強積金市場潛力將達920億元。