【MPF】強積金大跌財產夠退休？　人生理財分水嶺原來在這年紀…

受新冠肺炎疫情影響，不少打工仔的生計大受打擊，收入或不如前之餘，強積金戶口表現亦不如理想。根據基金研究公司晨星新統計，今年以來MPF急跌8.37%，供款人帳面合共損失逾811億元，人均身家驟輸約1.8萬元。對於臨近退休的打工仔而言可說是一大噩耗。 MPF專家梁世傑將打工仔於計劃退休生活時，應在資產管理、收入及開支三方面如何進行部署。 文：梁世傑

經歷了2020年第一季的疫情及經濟打擊，不少50歲後打工仔的退休部署都被打亂，有些人被解僱，前路茫茫更加不知所措。本文嘗試作多方面探討，幫助大家理順一下紊亂的思緒，為自己的現況把把脈。

任何階段的個人理財都可以從三方面入手，分別是資產管理、收入及開支，三者互相交疊，互為因果。

近月全球股市大跌，不少在MPF（強積金）購入股票基金的打工仔紛紛將所有股票基金轉為保守基金，此舉雖可減低投資風險，但回報亦同樣低。（資料圖片）

人力資本到中年達頂峰

首先，資產管理大致可分為「人力資本」與及「金融資本」，人力資本指打工仔個人的賺錢能力。一般來說，年輕時讀書識人是提升人力資本的時期，中年時人力資本加上多年工作經驗到達了頂峰，臨近退休的時期在工作中能賺取得到的金錢已所剩無幾，如果工作被科技及年輕人取代，更難繼續「食老本」，所以50歲後要提升人力資本，就不要再用舊有的一套。

「人力資本」與及「金融資本」在不同年齡時期的重要性：

「人力資本」與及「金融資本」在不同年齡時期的重要性（梁世傑提供）

懷緬及懷怨皆不能扭轉局面，50歲後只有學習新科技，拓展人脈，才能延續人力資本的收入。不少老師傅都利用網上平台接觸年輕人市場，陪月及裝修是典型例子，這類以個人化經驗為主的行業，能結合互聯網提升資產運用，亦是50歲後人士提升人力資本的重要平台。

金融資本於退休前增長額最高

另外，「金融資本」更是50歲後的資產管理重點，愈接近退休，金融資本所產生的回報金額亦愈大，金融資本於50歲至退休前是高額增長期，往往接近或高於人力資本的正職薪酬，令50歲後時有提早退休的念頭，亦是這樣，退休後才能依靠金融資本來提供收入。

儲蓄與月薪比例

下圖是對應年歲及月薪下應有的金融資本金額水平，亦是退休儲蓄的目標。擁有多於下圖的金融資本，其個人理財便處於正確軌道，否則，便要想辦法提升金融資本。

不同年齡的儲蓄目標（比例為月薪的倍數）

不同年齡的儲蓄目標（比例為月薪的倍數） （梁世傑提供）

50歲後理財策略要變

50歲後強積金及退休金應如何部署？（按圖了解）

+ 19 + 18 + 17

管理金融資本要先從風險出發，50歲後一方面不宜太進取，另一方面又不宜太保守，按月波幅3%至5%是很好的風險目標，簡單的資產配置應以股債平均為主。

例如50歲後的強積金管理，太進取者如100%持有股票基金，便會於2020年第一季蝕了很多，但現時不要立即變得保守而轉去100%持有債券基金，而是應該按風險目標重新檢視持有物及投資策略。

相反，現時太保守的，應把握退休前資產增長期，提高少少風險承受能力，盡量多累積金融資本，減少對人力資本的依賴。在同一風險下，不同的資產配置技巧可以有不同的回報，尤其是「戰術性資產配置」，如「100減歲數」，能增加強積金的回報。

相關文章：【MPF】強積金管理不善退休金蝕半？ 教你簡單分析方法調配資產

+ 6 + 5 + 4

善用年金投資及扣稅額

收入方面，50歲後要開始有心理準備隨時因為市道而收入大減，除了拓展現有的人力資本及延長收入之外，還要盡早學習運用金融資本去增加收入。近年的公私營年金，可說是退休後收入的重要一環，大家宜盡早深入了解，比較不同的年金計劃。

另外，善用扣稅額，例如強積金及年金扣稅，亦可幫助50歲後去提高收入。現時有很多針對年長市場的金融產品，例如樓宇逆按揭及保單逆按等等，大大增加了年長人士的金融資本收入渠道，不止於大上大落的股票及外匯。放眼將來，強積金亦開始有「投資退休方案」，將會引進多些適合50歲後及退休人士的金融產品，增加收入靈活性。

留意醫療開支增加

開支方面，50歲後要更加注意醫療開支的增加，亦要制定一下退休後的開支預算。退休後沒有了人力資本的收入，便要看看金融資本的收入能否滿足自己的開支預算。退休後的金融資本一般只能承受2%至4%的按月波幅風險，在此風險下大概能提供2%至4%的年均回報收入。

如果收入少於開支，便要從金融資本提取本金去維持開支，此舉涉及了「安全提取率」（一般而言在退休後首年為4%，之後按通脹增減），在「安全提取率」下，縱然本金會因提取而減少，但仍能於有生之年維持開支水平，同時亦不會耗盡本金。

專頁：MPFDIY

即入「MPF管理」專頁，掌握更多管理強積金技巧及心法！（按此進入）

相關文章：【理財】貧窮更要學懂小額投資方法！ 3大入市要訣擺脫月光人生

+ 4 + 3 + 2

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O