長實李澤鉅：疫情下有業務受短期影響　旗下有行業或申請抗疫基金

長實集團（1113）今舉行2020年度股東週年大會。被問到新冠疫情對集團的影響、本地租金收入影響有多大，主席李澤鉅表示，疫情幾時完、疫苗幾時會發明出來，無人可以準確預測，所有經濟、就業問題都要取決上述兩問。

他說，今年世界艱難，影響人人有份，長實所受的影響亦不小，但其資產優質，受影響較明顯的業務包括酒店、飛機、酒館，料受到的影響均屬短期。他強調長江集團財務非常穩健，現時負債比率是低個位數，應是世上最耐捱的企業之一，當疫症過後世界恢復，集團這些資產的恢復亦相對會快。短期收租情況一定會受到疫情影響。

疫情下不宜一刀切方式處理租務

被問到會否考慮減租，李澤鉅指，對比遊客區商場，民生商場所受的影響不大，且要視乎不同行業。個別行業生意跌得較少，從事銷售防疫裝備、衞生用品的商戶生意或有增長，故就不同租戶、不同場區，貼身訂造租務計劃，每個租客個案處理不同，會逐一處理每個個案，避免用一刀切方式處理。

酒店業務方面，他說短期若澳門、台灣遊客可安全逐步入境，日租房間業務會出現恢復情況，至於月租房間業務受疫情影響不大。至於飛機租賃業務，集團投資的飛機主要屬窄體，飛國內、短程航線較多，受疫情影響較輕，而且有一半租客屬長約，仍在交租，另一半則詢問能否重組租約以渡過難關。

英國啤酒及酒吧餐飲集團Greene King方面，李澤鉅重申項目屬地產，「好嘅資產係唔會走」，酒吧、啤酒是英國人生活必需品，疫情減退、酒吧重開後，生意相信很快復原，Greene King員工大多屬時薪，英國政府有提供薪金補助。

長實集團2020年度股東週年大會設視像直播情況。

分公司自行決定是否申抗疫基金

政府次輪防疫抗疫基金提供工資補貼，長實會否申請以為公司節流？李澤鉅指，集團旗下有很多不同行業，留給各分公司主管自行決定，「有啲行業好可能會申請，但有啲行業可能唔會啦」。

他又表示，集團旗下日出康城SEA TO SKY項目，早前已取得預售樓花同意書，定價、樓書工作已完成，現只等待港鐵方面同意，就可向市民推出，他形容價錢貼市，「唔係好睇疫情」。

至於受社會運動影響下，集團末期息仍增一成，股東是否可預期今年亦有如此的股息增長，他回應指，集團一向奉行發展不忘穩健原則，股息分派視乎平衡投資機會、盈利增長、業務狀況、信貸評級。他不能預告會否繼續增持集團股份，但對公司業務很有信心。

被問到明年股東會會否回復舊有安排，他說今年採取限制親身出席股東人數、設視像形式的安排是保障大家健康，若有因此而節省出來的金錢，會用於慈善抗疫用途。