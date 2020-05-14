長實集團：新冠肺炎疫情影響業務　料中期盈利下調

長實集團（1113）發公告，預告上半年盈利將大幅下滑。集團指，受「新冠肺炎」疫情持續及市場現況，據今年第一季資料，今年首季本港物業銷售收益，較去年同期減少，儘管部分已由今年首度度較高之內地物業銷售收益所抵銷。

其次由於疫情持續，今年首季度集團酒店業務錄得收益貢獻負數，同時集團於英國當地的英式酒館因應新型冠狀病毒疫情而暫停營業，今年第一季度，集團英式酒館業務經扣除融資成本後，亦錄得收益貢獻負數；而截至今年3月底止，所持有的上市房地產投資信託權益的市值大幅下降。

長實：第二季度或持續受影響

集團提請股東及潛在投資者留意上述情況的累積性影響乃審慎之舉，原因是此等情況可能會對集團不久未來的財務表現構成影響。受市況所規限以及倘與集團財務表現有關的上述情況於今年第二季度持續，或將導致集團截至今年6月30日止，上半年股東應佔溢利較去年同期出現大幅下調。

長實發言人指出，新冠肺痰蔓延全球，長江實業的業務也受到影響。作為負責任的企業，公司發出之公告乃基於良好管治及合規需要，同時亦致力提高公司之透明度。

發言人又指出，主席李澤鉅於今日舉行之股東週年大會上強調:「長江實業財務穩健，現時負債比率為低個位數（low single digit），所擁有的資產皆屬優質，應該是世上最『襟捱』的企業之一，recovery（復甦）應相對快；而且有危亦有機，長江實業現金充足，當機會來的時候,容易把握。」