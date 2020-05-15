中國首4個月固定資產投資插逾10%　房地產投資跌逾3%

中國國家統計局公布，1月至4月全國固定資產投資（不含農戶）為136,824億元人民幣，按年下降10.3%，降幅比1月至3月份收窄5.8個百分點。其中，民間固定資產投資77,365億元，下降13.3%，降幅收窄5.5個百分點。從按月速度看，4月份固定資產投資（不含農戶）增長6.19%。

分產業看，第一產業投資3,102億元，按年下降5.4%，降幅比1月至3月份收窄8.4個百分點；第二產業投資40,937億元，下降16.0%，降幅收窄5.9個百分點；第三產業投資92,785億元，下降7.8%，降幅收窄5.7個百分點。

分地區看，東部地區投資按年下降7.3%，降幅比1月至3月份收窄5.0個百分點；中部地區投資下降20.3%，降幅收窄7.5個百分點；西部地區投資下降4.5%，降幅收窄6.3個百分點；東北地區投資下降7.5%，降幅收窄6.7個百分點。

分登記註冊類型看，內資企業投資按年下降10.6%，降幅比1月至3月份收窄5.7個百分點；港澳台商企業投資下降6.6%，降幅收窄6.4個百分點；外商企業投資下降1.3%，降幅收窄7.7個百分點。

房地產建設依然是中國提振經濟的重要手段。（新華社）

房地產開發投資完成情況

1月至4月，全國房地產開發投資33,103億元，按年下降3.3%，降幅比1月至3月份收窄4.4個百分點。其中，住宅投資24,238億元，下降2.8%，降幅收窄4.4個百分點。

1月至4月份，房地產開發企業房屋施工面積740,568萬平方米，按年增長2.5%，增速比1月至3月份回落0.1個百分點。商品房銷售面積33,973萬平方米，按年下降19.3%，降幅比1月至3月份收窄7.0個百分點。4月份，房地產開發景氣指數為98.86，比3月份提高0.67點。